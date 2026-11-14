Un fost șef al FBI avertizează că rămân întrebări fără răspuns după blocajul aerian din SUA: „De ce tocmai acum?”

Explicațiile autorităților după blocajul aerian din SUA nu sunt suficiente, spune un fost director adjunct al FBI, care avertizează că situația de pe aeroporturi nu va reveni rapid la normal.

John Pistole, care a condus în trecut și Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA), agenția federală responsabilă cu controalele și securitatea pe aeroporturile din SUA, afirmă că „nu este optimist” în ceea ce privește viteza cu care lucrurile își vor reveni la normal în aeroporturile din întreaga țară, potrivit BBC.

Fostul oficial a subliniat că rămân încă multe întrebări fără răspuns după conferința de presă organizată vineri seară la Casa Albă. În cadrul acesteia, oficialii administrației americane au pus întreruperea comunicațiilor pe seama echipamentelor învechite și supraîncărcate și au precizat că nu există indicii privind un atac cibernetic.

Deși recunoaște existența „echipamentelor învechite”, Pistole spune că încă nu știe de ce s-a întâmplat acest lucru vineri și afirmă că situația reprezintă o preocupare majoră în pragul Zilei Recunoștinței, una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorii din SUA.

Întrebarea principală, spune Pistole, este „de ce tocmai acum”.

Când a fost întrebat dacă este de acord cu evaluarea secretarului american al Transporturilor, Sean Duffy, potrivit căreia este vorba de o problemă de securitate națională, Pistole a răspuns „absolut”.

„Dacă un avion se prăbușește, este o zi nefastă pentru toată lumea”, a spus el.

John Pistole în 2014. Credit line: Molly Riley / AP / Profimedia

Un blocaj aproape fără precedent

Interdicția de decolare la nivel național impusă vineri de Administrația Federală a Aviației (FAA) a durat mai bine de patru ore și a paralizat traficul aerian american, fiind doar al doilea blocaj total de acest fel după atentatele din 11 septembrie 2001. Precedentul incident similar a avut loc în ianuarie 2023, când toate plecările interne au fost oprite pentru mai puțin de două ore.

Deși zborurile au fost reluate treptat, efectele se resimt în continuare: peste 2.000 de curse către sau dinspre SUA au fost deja anulate pentru sâmbătă, după ce vineri au fost anulate peste 7.700 de zboruri, iar alte peste 8.000 au înregistrat întârzieri, potrivit datelor FlightAware.