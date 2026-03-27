Un francez a supraviețuit la patru tentative de asasinat comise de iubita sa și mama ei. „Breaking Bad”, una din sursele de inspirație ale femeilor

Bărbatul a supraviețuit unei doze de 30 de pastile de alprazolam Foto: Semi / Alamy / Profimedia

O femeie și mama ei au fost condamnate, vineri, la 20 de ani, respectiv 15 ani de închisoare de către curtea de juri din Vendée pentru că au încercat să-l otrăvească în mai multe rânduri pe iubitul tinerei femei, informează AFP.

Aceasta din urmă a fost declarată vinovată și de o altă tentativă de omor pentru că a slăbit frânele de la mașina partenerului ei, care s-a constituit ca parte civilă în proces.

Acuzarea a solicitat câte 20 de ani de închisoare pentru ambele acuzate, în vârstă de 62 și 37 de ani, evocând „un proiect criminal demn de un scenariu de film”, precum și „voința lor de a ucide”.

Prima otrăvire a bărbatului a avut loc în 2021. Amélie D., fiica, a recunoscut că i-a servit partenerului ei, Enrique B., o ceașcă de cafea în care fuseseră turnate 30 de comprimate de alprazolam, un axiolitic puternic. Carole D., mama, a recunoscut că a pisat comprimatele. Enrique B. nu și-a adus aminte nimic din ce s-a întâmplat în ziua respectivă.

Senzația de „furnici în gură”

Apoi au folosit omag, o plantă toxică, presărată într-o farfurie de chili con carne. Enrique B. își amintește că avea senzația de „furnici în gură” și frisoane de la primele înghițituri. Bărbatul a relatat că în ziua aceea a crezut că o să moară.

În fine, au folosit ricină, o toxină extrasă din plantele de ricin, pentru care nu există antidot. Otrava a fost pusă într-o pungă de tutun și una de măsline, pe care însă Enrique B. nu a mai ajuns să le consume.

Amélie D. a admis, în cursul anchetei, că a fost inspirată de mai multe seriale TV: omagul dintr-un episod al serialului „You”, iar ricina dintr-o scenă din „Breaking Bad”. Atât ea, cât și mama ei, și-au recunoscut faptele.

Amélie D și Enrique B. au alcătuit un cuplu timp de mai bine de un deceniu, până în 2023, când a început ancheta, în timpul căreia ambii au susținut că au fost victime ale violenței domestice.

Femeia, de meserie vopsitoare auto, a spus că lucra într-un mediu cu colegi preponderent bărbați, ceea ce a provocat „o gelozie excesivă” din partea partenerului ei. Pe de altă parte, ea s-a caracterizat ca „geloasă” și „posesivă”.

Carole D. a afirmat că a vrut să-și ajute fiica, astfel încât să fie „liniștită”. Bărbatul a afirmat că fosta lui iubită încearcă să obțină casa pe care o cumpăraseră împreună aproape de La Roche-sur-Yon.