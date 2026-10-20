Un general în rezervă al SUA lansează un avertisment sumbru despre un posibil acord Trump-Putin pe seama Ucrainei: „Un nou München 1938”

Wesley Clark, fost comandant suprem al forțelor aliate din cadrul NATO, a avertizat luni că președintele Donald Trump ar putea încerca să ofere Rusiei suveranitatea Ucrainei în schimbul unei cooperări cu președintele rus Vladimir Putin pentru soluționarea conflictului cu Iranul.

Un înalt general în rezervă al SUA a declarat că liderul de la Casa Albă ar putea încheia o înțelegere „foarte coruptă și periculoasă” cu omologul său de la Kremlin, forțând Ucraina să capituleze, în vreme ce Moscova va fi recompensată pentru agresiunea sa.

Într-un interviu acordat televiziunii NewsNation, generalul Wesley Clark a spus că Trump ar putea căuta ajutorul lui Putin pentru a exercita presiuni asupra Teheranului în legătură cu programul său nuclear, în timp ce Moscova ar putea cere în schimb concesii privind Ucraina.

„Dacă reușește să provoace eșecul Ucrainei, atunci va preda (țara) lui Putin”, a spus Clark, citat de Kyiv Post.

„Președintele SUA ar trebui să fie liderul lumii libere”

Întrebat dacă crede că Putin se oferă să-l ajute pe Trump să rezolve conflictul cu Iranul în schimbul Ucrainei, Clark a răspuns: „Exact. Exact asta reiese.”

Clark nu a oferit dovezi directe ale unui astfel de acord, prezentând scenariul ca pe propria sa interpretare a acțiunilor recente și a priorităților diplomatice ale lui Trump.

„Aceasta este o înțelegere foarte, foarte coruptă și periculoasă”, a spus Clark.

„Președintele Statelor Unite ar trebui să fie liderul lumii libere. Trebuie să se comporte ca atare și să nu se apropie prea mult de Putin”, a spus el.

„München în 1938”

Clark a trasat o paralelă istorică între posibila înțelegere dintre Trump și Putin și Acordul de la München din 1938, când Marea Britanie și Franța au acceptat anexarea de către Germania nazistă a Regiunii Sudete din Cehoslovacia.

„Am mai văzut această scenă: Münchenul din 1938. Marile puteri s-au întâlnit cu Adolf Hitler”, a spus Clark. „Au renunțat la Cehoslovacia, iar asta nu a împiedicat izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial”, a adăugat el.

Clark a susținut că încheierea unui război în detrimentul suveranității unei țări invadate ar submina principiile internaționale pe care Statele Unite le-au apărat de-a lungul istoriei.

„Regula de bază în acest sens este că ești liderul lumii libere. Te opui agresorilor”, a spus el.

„Nu spui că cel mai important lucru este să oprești un război. Nu este așa. Cel mai important lucru este să menții dreptul națiunilor de a fi ferite de invazie.”

„Rusia s-a comportat bine în privința Ucrainei”, spune Trump

Avertismentul lui Clark a venit pe fondul tensiunilor crescânde dintre Kiev și Washington cu privire la decizia lui Trump de a relaxa sancțiunile energetice împotriva Rusiei.

De asemenea, Trump l-a mustrat în repetate rânduri pe Zelenski.

Luni, liderul de la Casa Albă a declarat că „Rusia s-a comportat bine în privința Ucrainei” și că „Zelenski nu ajută prea mult la rezolvarea situației”.

El a îndemnat Kievul să găsească „pe altcineva cu care să negocieze”.

În acest timp, Kievul a acuzat restricțiile impuse de SUA comunicațiilor prin sateliții Starlink, care vulnerabilizează Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski s-a plâns și de faptul că Washingtonul nu a furnizat informații de intelligence în avans cu privire la recentele atacuri rusești cu rachete balistice.

Discuții Zelenski-Rubio

Zelenski a discutat despre aceste îngrijorări în cadrul unei conferințe telefonice cu membrii Congresului, luni, avertizând că întârzierile în livrarea armelor și a informațiilor subminează apărarea Ucrainei.

Administrația Trump a negat că ar fi suspendat în mod deliberat schimbul de informații cu Kievul, în timp ce oficialii americani au contestat afirmațiile potrivit cărora Washingtonul ar fi ordonat restricții privind sateliții.

Zelenski a discutat și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, abordând chestiunea interceptorilor antiaerieni, a sistemului de avertizare timpurie împotriva atacurilor balistice rusești și situația Starlink/Starshield.

„Îi sunt recunoscător pentru disponibilitatea sa de a ajuta și pentru poziția sa clară. În primul rând, rachetele interceptoare balistice, care sunt necesare pentru a proteja viețile oamenilor. În al doilea rând, sistemul de avertizare timpurie împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești, care este vital. În al treilea rând, situația legată de Starlink/Starshield, care trebuie remediată”, a spus Zelenski.

Întâlnire la Oslo cu negociatorii americani

Zelenski se va deplasa marți la Oslo pentru a se întâlni cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în încercarea de a restabili relațiile cu Washingtonul.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere a declarat că scopul organizării întâlnirilor de marți este „de a orienta eforturile diplomatice pe o cale mai constructivă”.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că va participa la întâlnirile cu Zelenski și Stoere pentru a discuta despre „războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și situația generală de securitate din Europa”.

Ginerele lui Trump, Jared Kushner, va participa la întâlniri în format virtual, a precizat Norvegia.