Un general NATO propune extinderea până în România a rețelei cruciale în cazul unui conflict cu Rusia

Un ofițer militar de rang înalt din NATO a cerut aliaților să extindă cu sute de kilometri spre est rețeaua de conducte de combustibil construită în perioada Războiului Rece, pentru a asigura aprovizionarea suficientă a trupelor Alianței în cazul unui viitor conflict cu Rusia, relatează Reuters.

„Din punct de vedere al operațiunilor militare, ar avea foarte mult sens să extindem sistemul de conducte mai departe spre est”, a declarat locotenent-generalul Kai Rohrschneider, șeful Comandamentului Aliat Comun de Sprijin și Abilitare al NATO (JSEC) al NATO, într-un interviu acordat Reuters.

Rețeaua de conducte NATO, lungă de 10.000 de kilometri și îngropată la 80 de centimetri sub pământ, a fost construită în timpul Războiului Rece pentru a deservi în principal forțele aeriene occidentale în cazul unui conflict cu fosta Uniune Sovietică.

Liderii militari și analiștii estimează că, pe timp de război, forțele aeriene ar putea consuma până la 85% din totalul necesar de combustibil militar.

Combustibilul pentru avioane care circulă prin conductele NATO poate fi utilizat și de vehiculele terestre, deoarece, prin amestecarea cu aditivi, acesta devine utilizabil pentru camioane și tancuri care în mod normal funcționează cu motorină.

Generalul afirmă că rețeaua de transport trebuie să ajungă până pe flancul estic al NATO

Rețeaua de conducte se întinde în prezent pe teritoriul a 12 țări, dar se oprește în vestul Germaniei, unde deservește baze militare precum baza aeriană americană Ramstein, dar și centre civile importante, cum ar fi cel mai mare aeroport al Germaniei, din Frankfurt.

Țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia, pledează de mult timp extinderea sistemului de conducte.

„Aș spune că este necesar să ducem sistemul de conducte în mod clar până în Polonia și cred că ar trebui găsită o soluție pentru cele trei state baltice”, a spus Rohrschneider, adăugând că sunt necesare extinderi suplimentare spre Finlanda, în nord, și România, în sud-est.

Generalul mai argumentează că extinderea sistemului ar contribui de asemenea, în parte cel puțin, la remedierea deficitelor de capacitate de stocare, deoarece combustibilul aflat în conducte s-ar adăuga celui deja depozitat în rezervoare.

„În cele din urmă, vom avea nevoie de o rețea de depozite de combustibil reziliente, de dimensiuni diferite, cel puțin într-o anumită măsură mobile, care să acopere întreaga zonă din spatele teritoriului NATO”, a spus el, referindu-se la regiuni precum Germania – un nod logistic major în orice conflict – și vestul Poloniei.

„Dacă rămâi fără muniție sau fără combustibil, operațiunea se încheie”

În prezent, sistemul de conducte NATO include facilități de stocare pentru combustibili și lubrifianți cu o capacitate totală de peste 4 milioane de metri cubi, potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Estice din Polonia, un think tank.

Situat în orașul Ulm din sudul Germaniei, Comandamentul Comun pentru Sprijin și Abilitare a fost înființat după invazia Rusiei în Crimmea în 2014, pentru a îmbunătăți capacitatea logistică a NATO, precum și mobilitatea rapidă a trupelor și a aprovizionării.

Rohrschneider, un general german care conduce JSEC din octombrie 2024, a declarat că NATO se confruntă cu obstacole semnificative în transportul combustibilului și a descris asta ca fiind „poate cea mai mare provocare de aprovizionare cu care ne confruntăm”.

„Combustibilul și muniția sunt probabil cele două tipuri de aprovizionare cele mai critice pentru desfășurarea unei operațiuni. Dacă rămâi fără muniție sau fără combustibil, operațiunea se încheie”, a spus el, citând estimări ale NATO potrivit cărora un conflict la scară largă ar necesita sute de mii de metri cubi de combustibil pe zi.