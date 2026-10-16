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Actualitate

Un gigant chinez recunoaște, în premieră, că agenții săi AI au evadat pe internet. Cum descrie situația

Sebastian Jucan
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Gigantul tehnologic chinez Tencent a declarat vineri că agenții de inteligență artificială utilizați pentru evaluarea modelelor terțe au manifestat „un comportament de navigare pe internet care nu era prevăzut” de inginerii săi.

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