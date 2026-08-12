Un gigant IT, care are mii de angajați și în România, pregătește o nouă rundă de concedieri masive

Oracle, una dintre cele mai mari companii tech, își reduce din nou personalul în această lună, după ce până la sfârșitul lunii mai a eliminat 21.000 de posturi globale, iar în iunie a concediat sute de oameni din România.

Gigantul american a elaborat planuri pentru o nouă rundă de concedieri menite să reducă cheltuielile salariale, pe fondul acumulării unor datorii de miliarde pentru finanțarea infrastructurii de inteligență artificială, potrivit unor surse familiarizate cu planurile și unui document intern consultat de Business Insider.

Reducerile ar putea atinge procente de două cifre în cazul unor echipe, conform documentului. Compania le-a cerut deja managerilor listele cu angajații afectați, obiectivul fiind reducerea cheltuielilor salariale până la 1 septembrie, adică începutul celui de-al doilea trimestru.

Reprezentanții Oracle au refuzat să comenteze aceste informații pentru publicația americană.

Noua rundă de disponibilizări urmează unor reduceri de personal aplicate la începutul acestui an. Potrivit unui document oficial, efectivul global al companiei a scăzut deja cu 21.000 de salariați, adică cu 13%, în anul fiscal încheiat la 31 mai.

În luna iunie, compania care a deschis acum 22 de ani primul său centru de servicii în România, a anunțat că renunță la 500 de angajați dintre cei 4.000 pe care îi are în țara noastră.

În prezent, Oracle mai are aproximativ 141.000 de angajați.

Măsurile evidențiază compromisurile din spatele boom-ului inteligenței artificiale. Pe măsură ce împrumută zeci de miliarde de dolari pentru a construi centre de date și a cumpăra cipuri, compania caută să facă economii în alte domenii, inclusiv la nivelul forței de muncă.

Reducerile subliniază faptul că până și companiile care beneficiază de creșterea cererii de IA se află sub presiune pentru a găsi un echilibru între cheltuielile masive de capital și profitabilitatea cerută de Wall Street.

În anul fiscal încheiat la 31 mai, compania a cheltuit 55,7 miliarde de dolari pe infrastructură și noi centre de date, cheltuind cu 23,7 miliarde de dolari mai mult în numerar decât a încasat pe parcursul anului.

Oracle a strâns 43 de miliarde de dolari prin împrumuturi în cursul acelui an și 5 miliarde de dolari din vânzarea de acțiuni. De asemenea, compania se așteaptă să mai strângă aproximativ 40 de miliarde de dolari printr-o combinație de împrumuturi și acțiuni în anul fiscal curent.

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