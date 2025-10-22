Un gigant tech din China vrea să lanseze în Elveția taxiuri care se conduc singure

Baidu, una dintre cele mai mari companii chineze de tehnologie, va porni testarea de taxi-uri fără șofer în Elveția și vrea apoi să lanseze astfel de servicii în țara central-europeană, scrie CNBC. Tot mai multe companii din SUA și China vor să intre pe piața europeană cu mașini autonome.

Divizia denumită Apollo Go de la Baidu și-a propus să înceapă testele în Elveția la finalul acestui an, cu scopul de a lansa un serviciu public până în primul trimestru din 2027.

Compania plănuiește să elimine volanul din taxiurile autonome, după ce va fi primit toate aprobările, iar serviciul va fi complet operațional. Pentru a intra în Elveția, chinezii au încheiat un parteneriat strategic cu operatorul de transport public PostBus care operează o rețea națională de autobuze.

Planurile de a începe testele în decembrie reprezintă cel mai concret pas făcut până acum de Baidu, pentru a-și aduce „robo-taxiurile” pe drumurile publice din Europa.

Elveția nu este singura țintă de pe continent: Baidu anunțase în august că va colabora cu firma americană Lyft, în ideea de a lansa taxiuri fără șofer în Marea Britanie și Germania, cel devreme în 2026.