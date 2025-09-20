Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegerile din Republica Moldova: „Există dovezi clare și copleșitoare”

Secretarul general al NATO Mark Rutte, fotografiat înaintea unei conferințe de presă pe care a susținut-o pe 15 iulie 2025 alături de senatorii americani Thom Tillis și Jeanne Shaheen, FOTO: Bonnie Cash / UPI / Profimedia Images

Un grup de senatori americani din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA avertizează, într-o declarație emisă înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a influența scrutinul programat pentru 28 septembrie.

„Pe măsură ce moldovenii se pregătesc să voteze pentru un nou parlament luna aceasta, există dovezi clare și copleșitoare că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a se amesteca în viitoarele alegeri, la fel cum a făcut-o în mod flagrant anul trecut. În ciuda încercărilor Rusiei de a submina integritatea procesului electoral din Republica Moldova, alegătorii au arătat că pot respinge aceste eforturi, bazate pe propagandă, presiuni economice și scheme de cumpărare a voturilor”, se arată în declarația comună a senatorilor.

În scrisoarea lor, senatorii salută eforturile depuse de administrația Trump pentru a „contracara utilizarea criptomonedelor de către actorii susținuți de Rusia pentru a facilita aceste eforturi nefaste”.

„Salutăm eforturile administrației Trump de a contracara utilizarea criptomonedelor de către actorii susținuți de Rusia pentru a facilita aceste eforturi nefaste. Cea mai bună modalitate pentru moldoveni, inclusiv pentru cei din diaspora, de a-și păstra suveranitatea în fața interferențelor rusești este să se prezinte la urnele de vot și să-și exercite dreptul la libera exprimare”, arată senatorii în scrisoarea lor.

„Moldovenii, la fel ca toate popoarele, merită dreptul de a-și alege liber viitorul țării, fără amestec din afară. Statele Unite își propun să îi ajute să păstreze acest drept, în timp ce Rusia caută să li-l nege pentru a-și promova propria agendă geopolitică. Suntem mândri să susținem dreptul Republicii Moldova la autodeterminare și așteptăm să ne consolidăm parteneriatul în anii care urmează”, se mai arată în declarația publicată de Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA.

Declarația este semnată de Jeanne Shaheen (democrată, New Hampshire) și Jim Risch (republican, Idaho), membri ai Comisiei pentru Relații Externe, alături de Dick Durbin (democrat, Illinois), Ted Budd (republican, Carolina de Nord), Chris Coons (democrat, Delaware), Chuck Grassley (republican, Iowa), Chris Murphy (democrat, Connecticut) și Thom Tillis (republican, Carolina de Nord).

La începutul lunii, doi senatori americani au trimis scrisori către Meta și Alphabet (compania mamă a Google), prin care le-au cerut să ia măsuri urgente pentru a împiedica folosirea platformelor online în campanii de dezinformare și finanțare politică sprijinite de Rusia înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Rețea controlată de Șor, cu mesaje anti-UE și anti-Sandu

O investigație publicată la începutul lunii septembrie de Ziarul de Gardă arată cum o „armată digitală” de conturi false, coordonată de activiști ai Blocului „Victorie”, a diseminat pe rețelele sociale mesaje de propagandă rusă în Republica Moldova. Rețeaua, controlată de oligarhul Ilan Șor din Moscova, a promovat teme anti-UE și mesaje împotriva președintei Maia Sandu, în contextul alegerilor parlamentare moldovene programate la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit publicației, activiștii au primit instrucțiuni online, prin grupuri de Telegram, și au fost informați că vor fi plătiți „direct de la Moscova”.

Rețeaua l-a promovat și pe fostul candidat în alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu. Mesajele pro-Georgescu au început să apară după ce acesta a fost ridicat din trafic și condus la audieri, la București, arată investigația realizată de jurnalista Natalia Zaharescu, care s-a infiltrat în rețeaua de activiști și a primit, alături de aceștia, instrucțiuni pentru transmiterea mesajelor pe rețelele sociale.