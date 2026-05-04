Un înalt amiral american prezintă filmul primei zile din operațiunea „Project Freedom”. Nave scufundate și rachete doborâte, în strâmtoarea Ormuz

Un vion de vânătoare F/A-18E Super Hornet al Marinei SUA decolează de pe portavionul USS Gerald R. Ford. FOTO: Mcsn Paige Brown/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Armata americană a anunțat luni că a distrus șase ambarcațiuni iraniene și a interceptat rachete de croazieră și drone iraniene lansate de Teheran, care a încercat astfel să oprească noua operațiune navală a Marinei SUA menită să redeschidă traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters.

Președintele american Donald Trump a lansat luni operațiunea, denumită „Proiectul Libertate” („Project Freedom”), în încercarea ca SUA să preia controlul asupra acestei căi navigabile critice de la Iran, după ce Teheranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz în urma conflictului declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie.

Amiralul american Brad Cooper, șeful Comandamentului Central (CENTCOM), a refuzat să comenteze dacă el consideră că armistițiul început pe 8 aprilie rămâne în vigoare, în contextul în care Iranul a lansat luni atacuri în regiune, inclusiv cu drone și rachete, asupra Emiratelor Arabe Unite.

Cooper a recunoscut însă eforturile continue ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) de a „interfera” cu operațiunea lui Trump.

„IRGC a trimis multiple rachete de croazieră, drone și ambarcațiuni mici asupra navelor pe care le protejăm. Am învins fiecare dintre aceste amenințări prin utilizarea precisă a muniției defensive”, a spus amiralul american.

Cooper a adăugat că a „recomandat cu tărie” forțelor iraniene să se țină la distanță de resursele militare americane, în contextul în care Washingtonul lansează operațiunea, care, potrivit acestuia, implică 15.000 de soldați americani, distrugătoare ale Marinei SUA, peste 100 de aeronave terestre și navale (inclusiv drone maritime), precum și resurse submarine.

„Comandanții americani aflați la fața locului dispun de toate competențele necesare pentru a-și apăra unitățile și pentru a proteja transportul maritim comercial”, a declarat amiralul.

O navă sud-coreeană a fost afectată luni de o explozie și un incendiu în Strâmtoarea Ormuz, dar Trump a remarcat, într-o postare pe rețeaua lui de socializare Truth Social, că nava sud-coreeană nu era vizată de operațiunea armatei SUA și că poate ar trebui să se alăture eforturilor SUA de a proteja traficul naval în apropierea Iranului. Trump a estimat că SUA au scufundat șapte ambarcațiuni rapide iraniene.

Operațiunea SUA de deblocare a Strâmtorii Ormuz a implicat mai multe etape, inclusiv curățarea inițială a unei căi de trecere de minele iraniene. SUA au demonstrat apoi siguranța rutei luni dimineață, trimițând două nave comerciale sub pavilion american prin strâmtoare.

Gărzile Revoluționare Iraniene au susținut, în schimb, că nicio navă comercială nu a traversat strâmtoarea în ultimele câteva ore și că afirmațiile SUA contrare sunt false. Presa de stat iraniană a negat, de asemenea, informațiile potrivit cărora SUA ar fi scufundat nave iraniene.

Cooper: „Avem o strategie defensivă mult mai eficientă”

Cooper a afirmat că operațiunea americană a depășit o misiune tradițională de escortă. În schimb, el a spus că a fost vorba de un aranjament defensiv mai amplu, pe mai multe niveluri, care a inclus nave, elicoptere, avioane și chiar război electronic pentru asigurarea apărării împotriva amenințărilor iraniene.

El a afirmat că ambarcațiunile rapide iraniene au fost scufundate de elicopterele americane Apache și Seahawk.

„Dacă escortezi o navă, te afli într-o situație de tip unu la unu. Cred că avem o strategie defensivă mult mai eficientă în acest context”, a spus amiralul. „Dispunem de un pachet defensiv mult mai cuprinzător decât cel de care ai avea parte dacă te-ai limita doar la escortă.”

Operațiunea „Project Freedom” este cea mai recentă încercare a lui Trump de a pune capăt întreruperii aprovizionării internaționale cu energie cauzată de blocada impusă asupra strâmtorii strategice de către Iran, prin care tranzita o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) la nivel mondial înainte de declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cooper a mai declarat că armata SUA încurajează navele să traverseze strâmtoarea, în ciuda amenințărilor Iranului că va recurge la utilizarea forței militare, amenințări care au blocat efectiv, până acum, nave din 87 de țări în Golful Persic.

„În ultimele 12 ore, am contactat zeci de nave și companii de transport maritim pentru a încuraja traficul prin strâmtoare”, a spus Cooper.

„Această veste a fost primită cu mult entuziasm și începem deja să observăm mișcare”, a adăugat amiralul.

Potrivit lui Cooper, blocada americană asupra Iranului, care împiedică navele să se îndrepte spre Iran sau să părăsească teritoriul iranian, a rămas, de asemenea, în vigoare și a depășit așteptările.