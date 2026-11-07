Un institut bulgăresc înmulțește hamsteri românești pe care îi va elibera la primăvară

Exemplare de hamster dobrogean (sau hamster românesc – Mesocricetus newtoni), reproduse în cadrul unui program de repopulare, vor fi eliberate în sălbăticie la primăvară, ca parte a unui proiect de sprijinire a supravieţuirii acestei specii protejate, a anunțat Inspectoratul Regional pentru Mediu şi Apă din Ruse.

Rozătoarele au fost crescute la instalaţia experimentală Kalimok a Institutului de Biodiversitate şi Cercetare a Ecosistemelor din cadrul Academiei Bulgare de Ştiinţe, din localitatea nord-estică Nova Cherna, potrivit unui material al agenției de știri BTA, preluat de Agerpres.

Experţii din cadrul inspectoratului de mediu au analizat unele exemplare de animale reproduse artificial. Acestea fac parte din proiectul Life for the Falcon, implementat de instituţia ştiinţifică cu finanţare din programul LIFE+.

În prezent, hamsterii se pregătesc pentru hibernare, care începe în noiembrie şi durează până în martie. Spre deosebire de multe alte animale, aceste rozătoare se trezesc periodic pentru a se hrăni.

O specie protejată și în Bulgaria

În primăvară, vor fi eliberaţi pe terenuri agricole situate în zonele protejate ale reţelei ecologice europene Natura 2000.

Hamsterul dobrogean este o specie endemică protejată de Legea biodiversităţii şi inclusă în Cartea Roşie a Bulgariei ca fiind „vulnerabilă”. Aceste animale populează o zonă limitată din Câmpia Dunării centrale şi Dobrogea.

Printre principalele ameninţări la adresa supravieţuirii sale se numără practicile agricole necorespunzătoare şi utilizarea pesticidelor.

Prin intermediul acestui proiect pilot, se va dobândi experienţă în sprijinirea supravieţuirii speciei şi în ajutarea indivizilor crescuţi în captivitate să se adapteze la mediul natural, notează BTA.

Staţiunea Experimentală Biologică Kalimok este o unitate de cercetare specializată aflată în imediata apropiere a zonei protejate Kalimok-Brashlen – una dintre cele mai importante zone umede de pe cursul Dunării. Fondată în 1995, staţiunea serveşte drept centru cheie pentru biologia conservării, cercetarea ecologică şi restaurarea practică a biodiversităţii în regiune.