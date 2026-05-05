Un institut de cercetare chimică construiește astăzi soluțiile de care vom avea nevoie mâine/ Interviu cu Radu Fierăscu, Director Tehnic, Cercetător Științific I, ICECHIM

Ce înseamnă astăzi cercetarea chimică într‑o lume în care provocările legate de mediu, resurse, energie și sănătate devin tot mai stringente? Dincolo de eprubete și formule, institutele de cercetare joacă astăzi un rol-cheie în transformarea științei în soluții concrete pentru societate și economie. În acest interviu, Radu Fierăscu, reprezentant al INCDCP‑ICECHIM, vorbește despre misiunea unui institut de cercetare chimică în 2026, despre colaborarea cu industria și partenerii internaționali și despre felul în care cercetarea românească contribuie la construirea unui viitor mai sustenabil.

ICECHIM (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie) este una dintre cele mai importante instituții de cercetare aplicată din România, cu tradiție în domeniul chimiei și ingineriei chimice. Institutul are ca misiune dezvoltarea de soluții științifice și tehnologice inovatoare care să sprijine competitivitatea industriei și tranziția către o economie sustenabilă. Activitatea sa vizează chimia verde, materialele avansate, protecția mediului și economia circulară, prin proiecte naționale și internaționale și colaborări cu mediul academic și industrial, contribuind la dezvoltarea durabilă și transferul de tehnologie.

Radu Fierăscu este director tehnic al ICECHIM și cercetător științific gradul I, cu doctorat habilitat în inginerie chimică. Este recunoscut pentru activitatea sa în nanomateriale, valorificarea compușilor naturali și chimie aplicată sustenabilă, fiind totodată conducător de doctorat la Universitatea Politehnica din București și autor a numeroase lucrări științifice internationale.

În 2026, ce face concret un institut de cercetare chimică? Mai este cercetarea relevantă pentru viața de zi cu zi?

Este o întrebare firească și, aș spune, necesară. De mult timp, un institut de cercetare chimică nu mai este un spațiu izolat, dedicat exclusiv formulelor sau experimentelor teoretice. În 2026, cercetarea chimică lucrează direct cu problemele reale ale societății: apă mai curată, materiale mai sigure, procese industriale mai eficiente, soluții pentru reducerea poluării, valorificarea deșeurilor sau utilizarea resurselor regenerabile.

Rolul nostru este să transformăm știința în soluții aplicabile, chiar dacă acest drum nu este întotdeauna vizibil imediat pentru public.

Care sunt principalele domenii în care activează un institut precum ICECHIM astăzi?

Dacă ne uităm la nevoile actuale, chimia este prezentă peste tot. Vorbim despre materiale avansate și „inteligente”, senzori capabili să detecteze în timp real poluanți sau contaminanți, tehnologii de reciclare și de valorificare a deșeurilor, bioproduse obținute din resurse regenerabile, dar și despre soluții pentru bioeconomie și economie circulară.

În același timp, contribuim la domenii-cheie precum sănătatea publică, agricultura, securitatea alimentară, protecția mediului sau chiar conservarea patrimoniului cultural. Chimia modernă este un liant între știință, industrie și viața cotidiană.

Publicul larg vede rareori rezultatele cercetării. Cum ajung, în final, aceste rezultate să aibă impact real?

Este adevărat că cercetarea nu se traduce imediat într-un produs pe raft. De multe ori, rezultatele ajung mai întâi în procese industriale, în standarde, în tehnologii integrate sau în soluții adaptate pentru companii și autorități publice.

Un rol important al institutelor naționale de cercetare este tocmai acesta: să reducă distanța dintre laborator și aplicațiile reale. Transferul tehnologic, colaborarea cu mediul economic și validarea soluțiilor în condiții concrete sunt esențiale.

Cât de importantă este componenta internațională în cercetarea din 2026?

Este fundamentală. Nu mai vorbim despre cercetare izolată la nivel național. Institutele moderne participă la proiecte europene și internaționale, lucrează în consorții complexe, alături de universități, companii și alte centre de cercetare.

Această colaborare ne permite să fim conectați la marile direcții de inovare, să împărtășim expertiză și să contribuim activ la soluții care depășesc granițele unei singure țări.

Cum se poziționează ICECHIM în acest context european și global?

ICECHIM este unul dintre reperele cercetării aplicate din România. Avem competențe solide în chimie aplicată, bioeconomie, nanotehnologii, protecția mediului și transfer tehnologic. Obiectivul nostru este să susținem modernizarea economiei și să conectăm cercetarea românească la prioritățile europene: sustenabilitate, inovare, competitivitate.

În același timp, ne preocupă foarte mult modul în care comunicăm ceea ce facem. Un institut modern nu trebuie doar să producă cercetare de calitate, ci și să explice de ce aceasta este relevantă pentru societate.

Există încă percepția că institutele de cercetare sunt „închise” sau greu de înțeles. Cum se poate schimba asta?

Prin dialog constant. O parte din public se întreabă, pe bună dreptate, dacă rezultatele noastre se regăsesc în aplicații concrete. Tocmai de aceea, informarea și educarea publicului sunt o misiune importantă pentru institutele naționale.

Trebuie să arătăm că nu suntem doar instituții cu tradiție și istorie, ci organizații care produc valoare reală pentru economie și pentru societate. Deschiderea, parteneriatele și comunicarea clară sunt esențiale.

Dacă ar fi să rezumați într-o frază rolul unui institut de cercetare chimică în 2026, care ar fi aceea?

Un institut de cercetare chimică în 2026 este un constructor de soluții pentru viitor – soluții care pornesc din laborator, dar ajung să influențeze direct calitatea vieții fiecăruia dintre noi.

