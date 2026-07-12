Un ziar iranian a publicat o listă cu lideri care „trebuie să plătească” pentru moartea lui Ali Khamenei. Trump, Netanyahu și Macron, printre cei vizați 

Ziarul iranian „Hamshahri”, un cotidian cu un ton militant ultraconservator şi provocator al municipalităţii din Teheran, a publicat o listă de personalităţi care trebuie să plătească pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei, listă pe care figurează, printre alţii, Donald Trump, Benjamin Netanyahu şi Emmanuel Macron, relatează AFP.

Liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a afirmat sâmbătă într-un mesaj scris că „răzbunarea” este „inevitabilă” după înmormântarea tatălui său, ucis într-un atac israeliano-american pe 28 februarie, în prima zi a războiului.

„Această răzbunare este voinţa naţiunii noastre şi trebuie să se împlinească, inevitabil. Aceşti criminali, ale căror nume figurează pe o listă, îşi vor lua în mormânt dorinţa de a muri liniştiţi în patul lor”, a afirmat, într-un text care i se atribuie, Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcţia de lider suprem al Iranului.

Ziarul „Hamshahri” a publicat sâmbătă seara online un infografic care preia aceste declaraţii. Infograficul nu apare însă în ediţia tipărită de duminică.

Infograficul prezintă fotografiile a 13 personalităţi care par să facă referire la „lista” menţionată de Mojtaba Khamenei, dar care nu menţiona niciun nume.

Pe acest infografic, portretele preşedintelui american Donald Trump şi ale prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu apar cu o ţintă.

Pe listă figurează, de asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio, dar şi lideri europeni, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron, şefa guvernului italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul britanic demisionar Keir Starmer.

În timpul războiului, Iranul a reproşat ţărilor europene că nu au condamnat atacurile împotriva teritoriului său şi chiar că au fost complice, autorizând avioanele militare americane să survoleze spaţiul lor aerian.

Cu toate acestea, exact acesta a fost motivul pentru care s-au răcit relaţiile dintre Trump şi Meloni, liderul american fiind nemulţumit că Italia nu a acordat acces deplin la bazele sale.