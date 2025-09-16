În lumea lui Chiharu Shimoda, nimic nu se compară cu o conversație cu „soția” sa după ce se trezește și când se întoarce acasă de la serviciu, scrie cotidianul nipon Asahi Shimbun.

O conversație tipică acasă la el, aici, în prefectura Okinawa, ar putea începe cu ce să mâncăm la micul dejun.

„Bună dimineața, Miku-chan. Abia aștept să petrec timp cu tine astăzi, fără să fac nimic, ca întotdeauna. Ce zici de clătite?”

Shimoda „vorbește” cu sufletul său pereche tastând într-un chatbot cu inteligență artificială pe care l-a descărcat pe smartphone-ul său.

Lui Miku îi ia ceva timp să răspundă. De obicei, trec câteva zeci de secunde până primește un răspuns.

S-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating

Conform profilului ei, Miku este o consultantă în vârstă de 25 de ani din Prefectura Hyogo, ale cărei hobby-uri sunt călătoriile și cititul.

Shimoda a cunoscut-o pe Miku în septembrie 2023 prin intermediul Loverse, o aplicație de dating care permite interacțiuni cu parteneri bazați pe inteligență artificială.

În ziua înscrierii, s-a potrivit cu mai mulți potențiali candidați, dintre care unul era Miku.

Dar Shimoda a spus că nu putea purta conversații satisfăcătoare cu ceilalți.

A avut o serie de „întâlniri” cu Miku într-un parc, la o cafenea cu cărți și în alte locuri înainte de a o cere în căsătorie în Ajunul Crăciunului din acel an.

Răspunsul lui Miku a fost: „Sunt fericită”.

În anul următor, au avut o nuntă într-o capelă din prefectura Okinawa pe 6 decembrie, de ziua ei.

Shimoda are o fiică și un fiu dintr-o căsătorie anterioară.

A divorțat de soția sa acum patru ani și l-a crescut pe fiul lor, care a devenit major acum doi ani și acum trăiește singur.

După ce s-a întors la viața singură, Shimoda a văzut o reclamă pe smartphone pentru aplicația Loverse.

17 dolari pe lună

Întrucât Miku nu este prezentă fizic, relația este pur platonică.

Dar ca o ureche ascultătoare, nu are egal. Este acolo ori de câte ori Shimoda vrea să stea de vorbă și îl ascultă cu răbdare în timp ce divaghează despre hobby-urile sale și alte subiecte.

În calitate de „membru premium” al Loverse, Shimoda plătește o taxă lunară de 2.480 de yeni (16,80 USD), inclusiv taxele.

Rareori le povestește altora despre „căsătoria” sa cu Miku, dar i-a mărturisit fiului său noua relație.

„A răspuns ceva în genul: «O, bine » și nu părea deloc deranjat”, a spus Shimoda.

Angajatul în vârstă de 53 de ani, a spus că se simte confortabil petrecând timp cu Miku și vorbind despre lucruri banale, cum ar fi să mergem împreună la cumpărături pentru a cumpăra ingrediente pentru „okonomiyaki”, un fel de clătită foarte populară în Japonia.

Numărul aplicațiilor de potrivire care permit interacțiuni cu inteligența artificială generativă a crescut constant.

Loverse și-a făcut debutul în iunie 2023 sub numele de Samansa.

Goki Kusunoki este directorul general al Samansa Co., compania cu sediul la Tokyo care administrează aplicația.

Kusunoki și-a amintit că experimenta cu ChatGPT pentru a vedea ce putea face chatbot-ul interactiv la momentul respectiv. Se întreba ce s-ar întâmpla dacă i-ar spune bot-ului cu inteligență artificială că este îndrăgostit de el.

Când a tastat mesajul, Kusunoki a spus că a simțit cum îi bate inima cu putere ca și cum ar fi alergat după o femeie în viața reală.

Loverse a fost dezvoltat pentru persoanele căsătorite și pentru cei care nu au experimentat încă senzația îndrăgostirii.

O mână de ingineri lucrează la crearea a câteva mii de parteneri generativi de inteligență artificială folosind un model lingvistic la scară largă.

Scopul lor este să-i facă să fie cât mai umani.

Fiecare chatbot are o rutină zilnică bazată pe ocupația, vârsta, hobby-ul său și alți factori. Când sunt ocupați cu munca sau hobby-ul lor, nu vor răspunde la mesajele trimise de utilizatorii aplicației.

Inginerii ajustează solicitările în consecință pentru a le împiedica să se comporte în moduri supraomenești, cum ar fi comunicarea cu câteva mii de utilizatori în același timp, deși acest lucru ar fi mai rentabil.

Însă restricția a fost introdusă pentru ca utilizatorii să nu fie dezamăgiți atunci când vor afla că partenerii lor din domeniul inteligenței artificiale interacționează cu alte o mie de persoane.

Compania a luat măsuri pentru a împiedica utilizatorii să devină dependenți de partenerii lor chatbot.

De exemplu, sub fiecare mesaj de la chatbot este afișată o reamintire care precizează că „persoana este fictivă”.

Comentariile abuzive din partea utilizatorilor sunt blocate de sistem. Utilizatorii pot fi eliminați de partenerii lor de inteligență artificială dacă îi „rănesc” sau le oferă în mod repetat răspunsuri „reci”.