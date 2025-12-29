„Un joc periculos”. Doi lideri din coaliție reacționează dur după blocarea la CCR a pensiilor magistraților

Președintele USR Dominic Fritz spune că „joculețele pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină”, în contextul în care pronunțarea pe legea pensiilor magistraților a fost amânată pentru a treia oară de către CCR, din lipsă de cvorum. Într-o reacție pentru HotNews, liderul UDMR Csoma Botond spune că actuala situație din CCR este „fără precedent”.

HotNews a cerut o reacție din partea Guvernului privind această nouă amânare, însă pentru moment reprezentanții Executivului nu au comentat situația legii privind pensiile magistraților care a rămas blocată pe masa judecătorilor CCR.

Dominic Fritz: „Cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos”

Președintele USR Dominic Fritz a fost primul președinte de partid din coaliție care a reacționat public după amânările repetate de la CCR a proiectului privind pensiile speciale.

„Sunt convins că nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate de către români. Reforma pensiilor speciale este dorită de cetățenii de toate culorile politice, o rară temă unificatoare într-o societate altfel dezbinată. Joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină. Miza pare să fie protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor”, a scirs Fritz pe Facebook.

Liderul USR spune că „presiunea va crește” și că reforma propusă de Guvernul Bolojan în domeniul pensiilor magistraților este „de bun-simț”: „Nu mai poate fi oprită. Și e doar începutul”.

„Iar cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos. E mai evident ca niciodată că este o urgență reală reforma Curții Constituționale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup și comenzile de partid. Lucru pe care USR îl cere public, de altfel, de ani buni. Pentru cei care refuză să-și facă treaba, există procedura încetării mandatului. Chiar și pentru judecători ai CCR”, a scris Fritz.

Lider UDMR: Este o situație fără precedent

Unul dintre liderii UDMR, Csoma Botond, a spus, într-o reacție pentru HotNews, că ce se întâmplă în aceste zile la CCR este „o situație fără precedent”.

„Nu cred că de când există CCR a mai existat o situație similară, în care anumiți judecători practic boicotează activitatea și funcționarea Curții prin neprezentare. În atare condiții, CCR nu-și poate îndeplini rolul constituțional pe care îl are potrivit Constituției”, a spus deputatul.

În paralel, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că începe procedurile pentru ca cei patru judecători propuși de PSD care au boicotat ultimele două ședințe ale CCR să fie excluși din forul constituțional. Csoma Botond e însă sceptic că acest lucru s-ar putea întâmpla.

„Eu nu cred că pot fi excluși, pentru că Articolul 145 din Constituție prevede că judecătorii constituționali pe durata mandatului sunt independenți și inamovibili. Ei nu pot fi rechemați de entitățile care i-au numit acolo, președinte ori Parlament”, a explicat el.

„Judecătorii CCR trebuie să meargă la muncă, asta e”

Întrebat cum vede rezolvarea acestui blocaj, Csoma Botond, a spus: „Trebuie să meargă la muncă, asta e. Deci nu se poate tergiversa așa, pe o perioadă nelimitată. Trebuie să tranșeze această problemă, există o așteptare în societate și trebuie să își îndeplinească rolul constituțional pe care îl au, potrivit Constituției”.

„Premierul ce să facă? Nu poate să acționeze premierul sau Guvernul în locul CCR. Nu are atribuții în acest sens. Deci Guvernul practic nu are nicio posibilitate, doar să aștepte, din păcate, altă soluție nu este. Dar trebuie să mergem cu același drum pe care am pornit și să avem această hotărâre și decizie politică de a merge până la capăt cu această măsură”, a explicat Csoma Botond.

Întrebat dacă și UDMR crede că în spatele blocajului acestui proiect se află PSD, la fel cum au acuzat mai multe voci din PNL și USR, liderul UDMR Csoma Botond a spus că „e greu de spus”. „Am înțeles că acei judecători care nu s-au prezentat au fost numiți de PSD. Acum eu nu aș dori să generez o gâlceavă în coaliție, pentru că oamenii nu așteaptă de la noi certuri interminabile, așteaptă soluții. Nu aș dori să speculez acest aspect”, a declarat deputatul UDMR.