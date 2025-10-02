Un județ din Moldova, năpădit de șacali. Vânătorii se tem că numărul ar putea crește și mai mult

Numărul şacalilor a crescut în ultima perioadă în judeţul Vaslui, autorităţile estimând prezenţa a peste 400 de astfel de animale care au apărut pe teritoriul județului din 2012, informează Agerpres. Vânătorii din județ cred că numărul lor ar putea crește în perioada următoare și mai mult, cu riscuri pentru animalele țăranilor din zonă.

Conducerea Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vaslui susţine că a crescut şi numărul atacurilor şacalilor, motiv pentru care proprietarii de ovine, caprine sau bovine sunt sfătuiţi să aibă grijă de animale şi să le ţină în locuri sigure, bine păzite.

„Am avut atacuri de şacali la oi, am avut atacuri de şacali la caprine, iar în acest an, pentru prima dată, am avut un atac al unei haite de şacali care a devorat un tăuraş de 180 de kilograme, l-au mâncat în totalitate. Incidentul a avut loc în zona Bârlad, în comuna Bogdăneşti. Informăm proprietarii de animale, de să aibă foarte mare grijă, fiindcă se apropie iarna, să-şi ţină animalele în ţarcuri bine păzite, bine asigurate, că altfel vor avea surprize. Cei ce neglijează problema şacalului, să ştie că oricând se pot produce atacuri” a declarat directorul executiv al AJVPS Vaslui, Vasile Negru.

Şeful AJVPS a menţionat că nu există riscul ca şacalii să atace oameni însă atacurile asupra animalelor domestice sunt greu de combătut de către vânători.

„Combaterea şacalului este permanent în atenţia noastră, pentru toţi membrii vânători pe care îi avem, şacalul este o prioritate, dar este foarte greu de combătut pentru că îl depistăm numai pe timp de noapte, atunci când haita face zgomot, îşi face simţită prezenţa şi dă semnalul de atac la animale sălbatice”, a precizat Negru.

Potrivit acestuia, în perioada următoare numărul şacalilor va creşte constant. Apariţia şacalului pe teritoriul judeţului Vaslui a avut loc pe Lunca Prutului, după anul 2012, când printr-o hotărâre de Guvern s-a închis vânătoarea în Delta Dunării, iar şacalii s-au înmulţit în progresie geometrică. Apoi, în 2018 – 2019, odată cu pătrunderea pestei porcine africane în zona umedă a României, pe teritoriul deltei, prin efectele virusului s-a asigurat hrană permanentă pentru şacali, iar aceştia s-au înmulţit necontrolat.