Un jurnalist cunoscut povestește că Viorica Dăncilă se temea că Anca Alexandrescu „îi strecoară intenţionat greşeli în discursuri”, când îi era consilieră

Viorica Dăncilă și Anca Alexandrescu, la o ședință de guvern din 2019. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sebastian Zachmann, redactorul-șef de la Cotidianul.ro, a povestit, într-un interviu pentru Pagina de Media, o fază dintr-un interviu pe care i l-a luat Vioricăi Dăncilă în perioada în care Anca Alexandrescu, actuală candidată la alegerile de la Primăria Capitalei, îi era consilieră, propulsată în acest post de Liviu Dragnea.

„Viorica Dăncilă era pur şi simplu terorizată de gândul că Anca Alexandrescu îi strecoară greşeli intenţionate în discursuri”, a spus Zachmann, ziarist care acoperă de ani buni subiecte din politica internă.

Întrebat de jurnaliștii Pagina de Media dacă era justificată temerea, Zachmann glumește: „cum ar spune procurorii, era o suspiciune rezonabilă, cu indicii temeinice”.

El a povestit că a întrebat-o pe Viorica Dăncilă despre asta într-un interviu.

„M-am dus să fac interviu cu Viorica Dăncilă în perioada în care aceasta a început să scoată colţii la Liviu Dragnea. Anca Alexandrescu făcea live text din interviu, scria în continuu. Viorica se uita uşor încruntată că Anca tot nota”, povestește Sebastian Zachmann.

A întrebat-o atunci dacă are suspiciunea că cineva din echipa ei îi introduce greşeli intenţionat în discursuri.

„La care Anca Alexandrescu a reacţionat «pfff!». Viorica s-a întors, s-a uitat la ea şi după un moment de linişte a spus: «Nu aş vrea să vorbesc despre asta»”, spune jurnalistul.

Fostă consilieră a lui Adrian Năstase, Anca Alexandrescu a revenit în PSD în 2017, adusă de Liviu Dragnea pentru a se ocupa de departamentul de comunicare al partidului. În februarie 2018 ea este recomandată și impusă de Dragnea drept consilier al noului premier al Guvernului, Viorica Dăncilă.

Zachmann și-a continuat povestirea: „Plec din interviu şi mă sună un PSD-ist: «Vezi că Anca Alexandrescu i-a trimis live text lui Dragnea interviul tău cu toate răspunsurile. Publică-l acum dacă vrei să dai ceva din interviu, că dacă nu, Dragnea va ieşi cu atacuri la Dăncilă înainte să publici tu interviul».

În mai 2019, fosta prim-ministră a renunțat la serviciile Ancăi Alexandrescu.

Puteți urmări interviul integral al lui Sebastian Zachmann pe Pagina de Media.