Un jurnalist Financial Times care și-a început cariera relatând despre urmările Revoluției române revine la București pentru o analiză: „Populiștii stau la pândă”

Noul lider al României, Nicușor Dan, trebuie să înfrunte probleme profunde, de la corupție, la deficit și până la un sentiment de înstrăinare față de UE, relatează sâmbătă cotidianul britanic Financial Times într-o analiză a situației politice din România.

Autorul articolului, Alec Russell, subliniază din start că România este „un loc apropiat de inima sa” întrucât și-a început cariera ca jurnalist aici după Revoluția din decembrie 1989. „Moartea lui Ion Iliescu, primul președinte postcomunist al României, survenită săptămâna aceasta, mi-a reamintit cât de mult a evoluat țara de la căderea Zidului Berlinului și de la sfârșitul blocului estic”, spune el.

El precizează că „fostul activist comunist viclean” a participat la aderarea României la NATO și UE, dar „a autorizat, de asemenea, violențe îngrozitoare în primele zile ale erei postcomuniste”.

După această introducere, Alec Russell face un arc peste timp și spune că actualul președinte Nicușor Dan este un „studiu de caz despre cum să combați populismul”. Pentru redactarea articolului publicat astăzi, Russell subliniază că a revenit în luna iunie la București.

„Arta tăcerii strategice”

Cu această ocazie a avut un dialog cu noul președinte pe care l-a întrebat despre lecțiile învățate din victoria obținută în fața lui George Simion la alegerile prezidențiale din luna mai. Jurnalistul a remarcat că președintele României și-a luat o pauză de 15 secunde înainte de a răspunde. „O astfel de abordare nu va funcționa întotdeauna, dar mi-a amintit de arta tăcerii strategice”, spune Russell.

Când în sfârșit a răspuns, Nicușor Dan a invocat ca fenomen general „lipsa de încredere în politicieni, în autorități, în stat”. Potrivit jurnalistului FT, președintele s-a referit la partidele de centru-dreapta și de centru-stânga care au împărțit beneficiile politice începând din 1990 și au avut o reputație lipsită de strălucire.

Rusell notează că „de-a lungul anilor social-democrații, vechiul partid al lui Iliescu, au avut un palmares deosebit de slab, marcat de capitalism de cumetrie și scandaluri de corupție”.

„În acest context, am avut populiști care au avut o voce puternică”, a declarat Nicușor Dan. „Am avut o opoziție mică, însă atât de mare era zgomotul, încât vocea lor nu a fost auzită”, a adăugat el.

Glumind, jurnalistul a spus că Nicușor Dan „vorbește atât de încet încât este tentant să argumentăm că și el va trebui să învețe de la populiști să vorbească puțin mai tare”.

Cele trei mari diferențe

Câștigătorul alegerilor prezidențiale din luna mai consideră în cele două săptămâni dintre tururi societatea a văzut trei diferențe mari între el și contracandidatul său.

„Eu eram pro-Vest, Simion era apropiat de narativele rusești, spunând «nu trebuie să sprijinim Ucraina, să nu reînarmăm Europa» și tot așa. Viziunea mea a fost o economie deschisă, foarte prietenoasă cu investitorii străini. De la el am auzit despre naționalizare. A treia mare diferență a fost că, chiar dacă societatea este polarizată, eu am încercat să port dialog”, a adăugat Nicușor Dan.

Problema corupției și vechile metehne comuniste

Alec Russell spune că Nicușor Dan a evidențiat o situație dificilă cu care se confruntă centriștii în întreaga Europă când a fost întrebat de ce sunt populiștii atât de populari.

„Am avut creștere economică, desigur, în cei 20 de ani de când am intrat în UE, dar aceasta nu este distribuită echitabil în cadrul societății. Chiar dacă trăiesc mai bine decât acum 10/20 de ani, mulți oameni simt că alții trăiesc mult mai bine”, a declarat Nicușor Dan.

El a arătat și spre problema corupției. „Mulți români au rude în Europa de Vest și au văzut diferența în modul în care interacționează cu autoritățile”, a mai declarat Dan. Alec Russell spune că președintele făcea aluzie la vechile metehne comuniste care încă persistă în unele zone din țară, unde le poți strecura oficialilor un cadou pentru a „aranja lucrurile”.

O altă problemă, susține el, este lipsa de educație. „Dacă întrebi «îți plac rușii?», 7% sau 8% din populație spune da. Dar dacă întrebi dacă îi susții pe izolaționiști, 35%/40% spune da. Nu fac legătura”, a continuat Nicușor Dan.

Deficitul bugetar, marea provocare

Marea provocare pentru Nicușor Dan și noul său guvern este deficitul de 9%, cel mai mare din UE, notează FT. Întrebat cum îl va reduce, președintele a făcut referire la activitatea sa de la Primăria Capitalei, unde spune că a făcut ordine în finanțele municipalității.

Ziaristul spune că Nicușor Dan a făcut o pauză și atunci când a fost întrebat cum va atrage populația de partea sa în contextul măsurilor de reducere a deficitului.

„Avem o mulțime de cheltuieli care nu sunt necesare”, a răspuns el, menționând neoficial ținte probabile de întârziere a investițiilor.

De asemenea, Nicușor Dan se gândește cum să-i facă pe români să se simtă mai aproape de UE. „Dacă îi întrebi pe oameni dacă vor ca România să continue să fie în UE, 70 sau 80% spun da. Au înțeles beneficiile”, a explicat președintele. „Dar am avut mulți politicieni la putere care nu și-au asumat responsabilitatea pentru anumite măsuri. Au venit în fața oamenilor și au spus «uite, nu vrem să facem asta, dar Uniunea Europeană ne-a obligat»”, a spus șeful statului.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a afirmat că au existat momente în care UE s-a mișcat lent, îndepărtându-i pe români.

„În unele afaceri europene, cum ar fi Schengen, am îndeplinit condițiile tehnice, nu știu, acum zece ani și am avut opoziție din partea Austriei, din partea Olandei și am intrat în Schengen abia acum un an. Populiștilor le-a fost foarte ușor să spună: «Suntem membri de rangul 2 ai UE. UE nu ne respectă»”, a explicat președintele Dan.

Jurnalistul FT notează în încheiere că Nicușor Dan i-a înfuriat pe unii dintre susținătorii săi când a criticat aspecte ale proiectului privind combaterea extremismului, așa-numita „Lege Vexler”. Curtea Constituțională a hotărât că proiectul este în conformitate cu legea fundamentală, iar comunitatea evreiască susține că poziția președintelui ar putea încuraja extremismul.

„Dan știe că dreapta naționalistă îi suflă în ceafă. Riposta împotriva populiștilor este în desfășurare – dar departe de a fi câștigată”, a conchis Alec Russell.