Un legiuitor a murit în Parlamentul Finlandei. Avea 30 de ani

Eemeli Peltonen (30 de ani) devenise parlamentar al Finlandei la alegerile din 2023. Credit: Markku Ulander / imago stock&people / Profimedia

Eemeli Peltonen, parlamentar din Partidul Social Democrat al Finlandei, s-a stins din viață în clădirea parlamentului de la Helsinki, iar presa locală vorbește despre un posibil suicid, potrivit agenției de știri Anadolu. Avea 30 de ani și era la primul mandat, scrie și AFP.

„Un deces a avut loc în această dimineață. Serviciile medicale de urgență, unitățile de salvare și autoritățile de poliție au fost mobilizate la fața locului prin intermediul centrului de urgențe”, a declarat Aaro Toivonen, șeful echipei de securitate din parlamentul finlandez, pentru cotidianul Iltalehti.

Prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, a confirmat decesul în cadrul unor declarații de presă pe care le-a susținut la Kajaani, în estul țării, unde grupul parlamentar al Partidului Coaliția Națională s-a reunit pentru ședința anuală de vară.

„În urmă cu ceva timp, am primit vești cu adevărat șocante din parlament, locul nostru comun de muncă. Unul dintre colegii noștri a murit în incinta parlamentară. Este o veste foarte tristă”, a declarat premierul, citat de Yle.

Anunțase că are probleme de sănătate

În iunie, Eemeli Peltonen anunțase într-o postare pe Facebook că se confruntă cu probleme de sănătate, inclusiv cu o afecțiune renală, și că a lipsit în ultimele săptămâni ale sesiunii parlamentare de primăvară, iar pe perioada verii își luase concediu medical.

Parlamentul Finlandei este în vacanța de vară, iar legiuitorii urmează să revină la lucru în 2 septembrie, scrie The Telegraph. Publicația notează, pe baza informațiilor din presa finlandeză, că legiuitorul în cauză a fost găsit fără suflare în jurul orei 11 (ora din Helsinki coincide cu ora României).

Peltonen era la primul mandat de parlamentar, pe care îl câștigase la alegerile din 2023. Înainte de a intra în parlament, el condusese consiliul local din Jarveenpaa în perioada 2017-2021, fiind cel mai tânăr oficial care a deținut această calitate.

Parlamentarul finlandez absolvise Universitatea din Helsinki în 2020 și avea un master în științe politice, potrivit Iltalehti.