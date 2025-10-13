Un lider AUR anunță că părăsește definitiv partidul. Denunță „compromisuri politice impuse”

Președintele filialei județene AUR Sibiu, Sebastian Suciu, a anunțat luni că demisionează de la conducerea organizației și că renunță și la calitatea de membru al partidului, el arătând că decizia sa vine în urma curajului „de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și toată țara”.

„Începând de azi, demisionez din funcția de președinte al Filialei AUR Sibiu și din calitatea de membru al partidului. Am construit filiala de la zero din 2020 cu 10 membri, misiunea a fost una complexă și plină de provocări. A fost nevoie de competență și viziune, dar mai ales de sacrificii personale, financiare și profesionale. Am dat la o parte confortul propriu, am neglijat familia, am renunțat la timpul liber, pentru a transforma un proiect curat în realitate, o datorie pe care mi-am asumat-o alături de oameni onești, dedicați și profund implicați”, a scris Sebastian Suciu, fost deputat în legislatura precedentă, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Am reușit să transform filiala într-o structură activă, respectată, prezentă în viața publică locală. Decizia de a mă retrage nu este una ușoară și nici lipsită de semnificații”, a adăugat el.

Sebastian Suciu a argumentat că decizia vine ca o consecință „a curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse”.

„Această schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci mai degrabă este consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara. Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit și un drum deschis spre continuarea construcției autentice, fără compromisuri”, a mai susținut Sebastian Suciu, în postarea lui, potrivit Agerpres.

Sebastian Suciu a fost candidatul AUR în alegerile locale din iunie anul trecut pentru funcția de primar al municipiului Sibiu, însă nu s-a mai regăsit pe lista de candidați ai AUR pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024.