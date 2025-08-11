Un lider local PSD anunță că susține candidatura lui Corlățean la președinția partidului: „E un vulcan şi oamenii ăştia nu înţeleg ce este sub ei”

Cresc nemulțumirile împotriva conducerii lui Sorin Grindeanu, înainte ca cel mai votat partid din România la alegerile din decembrie 2024 să-și aleagă noul președintele. Presiunile contra lui Sorin Grindeanu din partea celor care cred că este nevoie de o schimbare de echipă în fruntea PSD devin tot mai mari.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunţat, luni dimineață, că îl va susţine pe fostul ministru de Externe, Titus Corlăţean, la funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat, cu ocazia viitoarelor alegeri, potrivit Agerpres.

Primarul Buzăului s-a declarat de la sfârșitul lunii trecute împotriva lui Sorin Grindeanu, spunând că dacă acesta va câștiga șefia PSD la congresul din toamnă, va părăsi partidul.

Și acum Toma a spus că susţine o schimbare a conducerii PSD, după ce senatorul Titus Corlăţean a decis asumarea unei candidaturi la funcţia de conducere a partidului.

„Dragi buzoieni, sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Buzău.

Toma: „Există o mare de simpatizanți PSD care doresc o schimbare”

Pierderea alegerilor de către social-democraţi a determinat o scădere a încrederii din partea cetăţenilor, a afirmat Constantin Toma, care a criticat în ultimele luni conducerea PSD.

„Din păcate, rezultatele politice obţinute, respectiv patru rânduri de alegeri pierdute şi acest 13% în sondaje arată că PSD-ul şi-a pierdut mult din încrederea oamenilor. Iar neîncrederea se datorează în primul rând modului în care fosta şi actuala conducere a PSD, alături de PNL, au gestionat problemele ţării, ducând România într-o criză profundă, care iată îi va afecta pe toţi românii, pentru mult timp. Aşa cum spunea Titus Corlăţean, ‘în clipa de faţă există o mare de social-democraţi membri simpatizanţi, care doresc o schimbare în bine. E un vulcan şi oamenii ăştia nu înţeleg ce este sub ei. Va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiţi, de bună calitate, credibili şi cu moralitate’. Mult succes, domnule Titus Corlăţean!”, a transmis Constantin Toma.

Corlățean: Nu sunt singur

Senatorul Titus Corlățean a anunțat oficial duminică, la Antena 3 CNN, că intră în cursa pentru șefia PSD. Social-democratul a spus că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

„Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida ca președinte la conducerea partidului social-democrat. Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei”, a spus Corlățean.

Senatorul a negat că ar avea o înțelegere cu Victor Ponta sau că ar fi avut întâlniri secrete pentru a obține sprijin. „Nu, nu facem lucruri în obscuritate. Eu discut cu colegii mei demult, mulți vor revitalizarea partidului”, a mai adăugat acesta.

În ceea ce privește ședința Biroului Permanent Național al PSD de luni, organizată ca urmare „a poziționărilor unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu”, senatorul Titus Corlățean spune că este nevoie de o discuție despre „problemele de fond” din partid.