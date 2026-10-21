Un lider PNL spune că Mircea Abrudean va rămâne președintele Senatului: „N-a fost numit politic”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, susține că schimbarea liberalului Mircea Abrudean din funcția de președinte al Senatului ar fi „o inepție” din moment ce „n-am văzut ca cineva să revendice postul lui”, chiar dacă partidul se află acum în opoziție.

Fenechiu l-a descris pe colegul său de partid, miercuri, în cadrul unor declarații de presă la Parlament, drept „unul dintre cei mai buni președinți” pe care i-a avut vreodată Senatul României, „atât prin echilibru, cât și prin prestanță”.

„Domnul Abrudean n-a fost numit politic. Domnul Abrudean a fost ales (…). A fost ales de senatori, în baza unei înțelegeri politice, care nu a fost denunțată de nimeni. A solicitat cineva demisia domnului Abrudean? Ați auzit pe cineva să spună treaba asta? Există în momentul ăsta, în Senatul României, o persoană mai potrivită decât domnul Abrudean să ocupe acest post? Nu știu, n-am auzit pe nimeni”, le-a spus Daniel Fenechiu reporterilor.

Întrebat dacă se așteaptă ca PSD să îi ceară lui Mircea Abrudean să demisioneze de la conducerea Senatului, liderul de grup al PNL a afirmat: „Nu. Sincer, nu mă aștept”.

„Pentru că eu cred că, în contextul în care ai un guvern minoritar și în contextul în care vrei să faci o colaborare cu Partidul Național Liberal, trebuie să ții cont de anumite aspecte, inclusiv instituționale și organizatorice. Pe de altă parte, ați văzut activitatea lui Abrudean, e un personaj neconflictual, este tot timpul parte a soluției și e un om care stă de vorbă cu toată lumea și caută soluții. Deci, personal, n-am de unde să știu cum gândesc cei din PSD, dar, din informațiile pe care le am, nu se pune această problemă”, a continuat Daniel Fenechiu.

Mircea Abrudean este președintele Senatului din iunie 2025, când a fost ales cu susținerea coaliției formate atunci și destrămate între timp, PSD-PNL-USR-UDMR. El condusese camera superioară a Parlamentului și în perioada februarie-mai a aceluiași an, ca interimar, după ce Ilie Bolojan a devenit președinte interimar al României.