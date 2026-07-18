Un lider PSD enumeră trei variante pentru soluționarea actualei crize politice

Victor Negrescu, prim-vicepreședinte PSD, spune că există trei variante pentru depășirea crizei politice. „Există și posibilitatea alegerilor anticipate, deși acestea nu sunt de dorit”, declară el, la Digi24.

Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a fost întrebat, într-o emisiune la Digi24, ce ar trebui să urmeze din moment ce partidele și președintele Nicușor Dan nu reușesc să găsească o soluție.

„Văd foarte multe orgolii care trebuie depășite, pentru că nu prea există alternative. (…) Eu continui să cred într-o abordare constructivă, în ciuda tensiunii extrem de ridicate, care pare că nu scade deloc. Ar trebui ca, în jurul unor proiecte majore – fie că vorbim despre fondurile europene, fie despre aderarea la OCDE – să reușim să depășim aceste dispute și să conturăm o direcție pentru țară”, a spus Victor Negrescu.

Acesta a enumerat trei variante pentru depășirea crizei politice.

„Fie reușim să formăm din nou un guvern cu formațiunile proeuropene, fie revenim la formula rotației, fie adoptăm un guvern de tehnocrați. Există și posibilitatea alegerilor anticipate, deși acestea nu sunt de dorit din perspectiva stabilității României”, a declarat Victor Negrescu.

„Eu cred că, din momentul în care acel Guvern a căzut în Parlament, trebuia să discutăm imediat despre o nouă formulă guvernamentală. Am susținut ca toate formațiunile proeuropene să revină la aceeași masă și să identificăm un alt premier, probabil propus și agreat de PNL. Aceasta a fost poziția mea și o susțin în continuare”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, pentru formarea noului Guvern e nevoie de un pact național.

„După toate disputele și atacurile din ultimele luni, este nevoie de un pact național care să depășească partidele politice și să permită formarea unei guvernări comune”, a subliniat Victor Negrescu.

România nu are un guvern cu puteri depline din data de 5 mai, de când cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul politic.