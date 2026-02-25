Un lider PSD lansează atacuri la adresa lui Bolojan după adoptarea ultimelor măsuri: „Frica de oameni”

Premierul Ilie Bolojan a pus Parlamentul „între paranteze”prin decizia de a adopta reforma administrației publice și pachetul de relansare economică prin ordonanță de urgență și nu prin lege votată de Parlament, acuză deputatul Mihai Fifor, președinte al PSD Arad și una din cele mai critice voci din PSD la adresa guvernului.

„Nu vorbim despre ajustări tehnice punctuale, ci despre intervenții cu impact structural. Iar alegerea instrumentului – OUG, nu lege dezbătută în Parlament – spune totul despre stilul de guvernare. Frica de oameni. Frica de dialog. Frica de dezbatere”, scrie Fifor într-o postare pe Facebook.

În conferință de presă susținută marți seară după ce Guvernul a adoptat cele două ordonanțe, premierul Bolojan a explicat că ele „respectă Constituţia” și „sunt lucruri care trebuiau puse în practică în aşa fel încât să avem o schimbare în administraţie”.

Deputatul PSD spune că dacă Ilie Bolojan era „convins de justețea măsurilor” trebuia să meargă în Parlament și să le apere la vot. „Când alegi ordonanțe pentru teme majore, ocolești deliberarea democratică. Iar aceasta nu este eficiență. Este dorință oarbă de control”, critică Fifor.

Cum explică decizia PSD de a valida măsurile

Măsurile adoptate de Guvern au fost agreate cu unanimitate de voturi în coaliția guvernamentală din care face parte și PSD. Mihai Fifor afirmă însă că ele reprezintă un compromis între măsurile susținute de cele patru partide și PSD a fost de acord „pentru a impune câteva lucruri foarte importante”.

„Avem, în sfârșit, un program de stimulare economică, după șase luni de la momentul în care PSD l-a propus în Coaliție. Dacă ar fi fost adoptat din septembrie, România nu ar fi fost astăzi în recesiune tehnică. Așa cum a spus și guvernatorul BNR, stimularea investițiilor reprezintă cea mai sănătoasă cale de ieșire din recesiune”, afirmă Fifor.

Cum a motivat premierul necesitatea măsurilor

Premierul Bolojan a argumentat, în conferința de presă de marți seară, că aceste măsuri sunt necesare pentru a pune economia „pe baze mai sănătoase” și pentru crearea de mecanisme de stimulare a creșterii economice.

„Reforma în administrație face cele două administrații, locală și centrală, mai eficiente și propune reduceri de personal acolo unde schemele sunt nejustificate. Sunt măsuri privind susținerea descentralizării aducând prevederi importante privind simplificarea procedurilor de descentralizare și transferul activelor statului, precum baze sporive, către autorități locale care au angajamente explicite de a le reabilita”, a explicat premierul.