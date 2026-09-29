Un lider UDMR nu crede în șansele guvernului Mureșan: „Președintele va mai face două desemnări”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, estimează că nu va exista suficientă susținere la votul de miercuri din Parlament pentru a fi învestit guvernul Siegfried Mureșan.

Într-un interviu acordat marți postului Digi24, Csoma Botond a spus că premierul desemnat și cabinetul propus beneficiază în prezent de „cam 169-170 de voturi” și că „este încă o incertitudine” modul în care se va poziționa grupul minorităților naționale.

Pentru a fi învestit, guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi în ședința de plen de miercuri.

„Din păcate, trebuie să spun că mai degrabă cred că acest guvern nu va trece, mâine, la vot. Nu cred că reușim să strângem 233 de voturi pentru învestire”, a declarat liderul deputaților UDMR.

Întrebat de ce nu se retrage Siegfried Mureșan în aceste condiții, el a spus că a existat „o discuție” în acest sens.

„Și noi, la un moment dat, ne-am gândit dacă merită să facem acest «balet», dacă nu există voturile necesare, dar ne-am gândit că, totuși, poate există o șansă și să nu creadă cineva că n-avem un plan sau nu putem să coagulăm și să elaborăm un program de guvernare și de aceea renunțăm, să spun așa, și să nu venim în fața Parlamentului. Până la urmă, am ajuns la concluzia că, totuși, ar trebui dusă procedura până la final și să vedem ce va fi, dar reiterez, cred că nu vom avea 233 de voturi”, a explicat Csoma Botond.

Ce crede Csoma Botond că va face Nicușor Dan

Liderul deputaților UDMR a spus că vor fi „îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate” în cazul în care guvernul Mureșan pică la votul de mâine din Parlament, dar că nu crede că președintele va opta pentru acest scenariu.

„Nu cred că vom ajunge în această situație. Pentru că e de fapt la latitudinea președintelui dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul României. Ipoteza mea este că nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că va mai face două desemnări, după calculul meu, o desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat”, a adăugat Csoma Botond.

Într-o declarație de presă în această după-amiază, președintele Nicușor Dan a afirmat că „alegerile anticipate nu sunt o soluție”.