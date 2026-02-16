FOTO Un livrator care n-a ridicat privirea din GPS a rămas fără camionetă după ce a intrat pe „cea mai mortală potecă” din Marea Britanie

Un camion de livrare a rămas blocat în bălți de nămol în Essex, într-o zonă pe care localnicii o numesc „cea mai mortală potecă din Marea Britanie”, relatează The Independent.

Garda de Coastă Regală (HM Coastguard) a fost alertată la ora 11:30, duminică, despre „un raport conform căruia un vehicul de livrare Amazon a intrat pe The Broomway”, la Great Wakering, în Essex.

Șoferul urma indicațiile GPS către Insula Foulness sâmbătă seara. Livratorul a fost nevoit să abandoneze vehiculul înainte de a raporta incidentul către Amazon.

An Amazon Prime driver has got their van stuck in the mud in the Thames Estuary after they drove into the sea following a satnav route.



They were trying to reach Foulness Island, near Southend, to make a parcel delivery.



But the driver followed a satnav onto The Broomway which… pic.twitter.com/JXhRzKJdK6 — Your Southend (@YourSouthend) February 15, 2026

Un purtător de cuvânt al HM Coastguard a declarat pentru The Independent că „Echipa de Salvare din Southend a Pazei de Coastă a intervenit la fața locului și, după ce a confirmat că nu există persoane aflate în pericol, a părăsit zona la scurt timp după aceea”.

Garda de Coastă a confirmat că Amazon a fost informată despre incident și a aranjat recuperarea vehiculului cu ajutorul unui fermier local, care a scos furgoneta până la ora 15:30.

De ce are zona în care a intrat livratorul Amazon o reputație infamă

The Broomway este un traseu vechi de 600 de ani, lung de aproximativ 9,7 kilometri, care traversează nisipurile plate de la malul mării până la Insula Foulness. Întregul traseu nu este potrivit pentru vehicule, astfel că oamenilor li se recomandă să meargă doar pe jos, alături de un ghid cu experiență în traversarea bălților de nămol.

Poteca, administrată de Essex Highways, este de asemenea un poligon de tragere al Ministerului Apărării, gestionat de compania globală de apărare și securitate Qinetiq.

La fața locului există indicatoare care avertizează că „The Broomway nu este marcat și este foarte periculos pentru vehicule și pietoni”. Locația este renumită pentru faptul că este acoperită de maree rapide și de ceață densă și dezorientantă, care surprinde frecvent oamenii.

Potrivit registrelor consiliului parohial, cel puțin 100 de persoane au murit pe The Broomway, fie după ce au fost luați de maree, fie s-au pierdut inițial din cauza vizibilității reduse. Ultima moarte cunoscută a fost înregistrată în 1919.

De atunci, locul și-a câștigat o reputație printre localnici drept „cea mai periculoasă potecă” din Marea Britanie. În mod istoric, traseul a fost folosit istoric de fermieri și călători într-o perioadă anterioară apariției drumurilor moderne.