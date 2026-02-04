Un livrator străin a fost jefuit de o comandă de mâncare, noaptea, în Capitală, de către trei tineri cu feţele acoperite

Un livrator străin a fost jefuit de o comandă de mâncare, sub ameninţarea cuţitelor, la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei, de către trei tineri cu vârste de 16, 19 şi 20 de ani, care aveau feţele acoperite. Cei trei au fost prinşi de poliţişti şi reţinuţi pentru tâlhărie calificată, relatează News.ro.

La data de 3 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 au prins în flagrant delict şi au reţinut trei tineri, cu vârste de 16, 19, respectiv 20 de ani, cercetaţi într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, informează miercuri Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, la data respectivă, în jurul orei 02.45, Secţia 21 Poliţie a fost sesizată de către un cetăţean străin, livrator în cadrul unei platforme de livrări, că trei persoane, având feţele acoperite, l-ar fi ameninţat cu acte de violenţă folosind cuţite şi i-ar fi furat o comandă de mâncare, la o adresă din Sectorul 6.

Echipajul de poliţie care s-a deplasat la faţa locului a început investigaţiile, reuşind să-i prindă la scurt timp, în apropiere, pe cei trei tineri bănuiţi de săvârşirea faptei. De asemenea, la faţa locului au fost găsite şi obiectele tăietoare-înţepătoare, acestea fiind ridicate de poliţişti pentru continuarea cercetărilor.

Persoanele bănuite de comiterea infracţiunii au fost conduse la sediul subunităţii, pentru audieri.

Din probele administrate a reieşit că cei trei bănuiţi l-ar fi ameninţat cu cuţitele pe livratorul străin, deposedându-l de comanda de mâncare, după care au fugit fără să achite contravaloarea acesteia.

Tinerii au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru tâlhărie calificată.