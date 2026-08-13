Ultra-luxosul Boeing 747, de 400.000.000 de milioane de dolari, care a aterizat la Mallorca, înaintea eclipsei totale. Cine îl deține

Un avion Boeing 747-8, operat de Qatar Amiri Flight, a efectuat un zbor de la Doha la Mallorca, în contextul în care familia regală a emiratului se pregătea pentru eclipsa solară totală din 12 august, o călătorie care putea transforma o escapadă mediteraneană deja somptuoasă într-un loc aflat în primul rând la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale naturii.

Nu a existat nicio confirmare oficială că bogatul emir al Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, se afla la bordul luxosului său avion sau că eclipsa de Soare a reprezentat motivul acestei călătorii, dar momentul ales este greu de ignorat, scrie Luxurylaunches, o publicație dedicată stilului de viață al milionarilor planetei.

Avionul VIP Boeing 747 al emirului a sosit în Mallorca pe 10 august 2026, în ajunul eclipsei solare, așa cum a confirmat Majorca Daily Bulletin.

Palma de Mallorca este una dintre locațiile în care eclipsa a fost vizibilă în faza ei de totalitate, oferind celor de pe insulă șansa de a asista la acest spectacol rar, deși Soarele urma să fie extrem de jos la orizont.

Momentul ridică semne de întrebare, deoarece eclipsa solară totală din 12 august nu a fost vizibilă din Qatar, ceea ce înseamnă că familia regală a emiratului ar fi trebuit să călătorească în străinătate pentru a asista la rarul eveniment astronomic.

Un Boeing 747 deloc obișnuit

Aeronava regală a emirului din Qatar nu este doar un Boeing 747 comercial din care au fost pur și simplu îndepărtate scaunele de pasageri. Este vorba despre un Boeing Business Jet construit din fabrică, operat de Qatar Amiri Flight, flota VIP de stat. Avionul asociat vizitei din Mallorca, A7-HHE, a fost primul Boeing 747-8 Intercontinental livrat vreunui client, sosind pe 28 februarie 2012, înaintea primului 747-8I operat de compania aeriană Lufthansa.

Primul său zbor a avut loc pe 30 ianuarie 2012, după care aeronava a fost livrată în starea din fabrică pentru un proces extins de amenajare VIP. Lucrările au inclus elemente realizate de Greenpoint Aeroloft și Lufthansa Technik, iar aeronava pare să fi intrat în serviciu complet când a amenajată, în jurul anului 2016.

Cu o lungime de aproximativ 76,3 metri și o anvergură a aripilor de 68,4 metri, aeronava este enormă chiar și după standardele unui avion-jumbo. Anvergura aripilor o încadrează în categoria F conform codului ICAO, ceea ce explică de ce dimensiunile sale au impus anterior cerințe operaționale suplimentare pe Aeroportul din Palma de Mallorca. Controlorii de trafic aerian s-au plâns că aeronava poate utiliza doar una dintre pistele aeroportului și că pista trebuie inspectată după decolarea acesteia.

Modelul 747-8 BBJ are o autonomie declarată de aproximativ 8.840 de mile nautice. Călătoria de aproximativ 3.000 de mile (aproximativ 4.828 de kilometri) de la Doha la Mallorca reprezintă, prin urmare, doar o parte din autonomia maximă a aeronavei. În interior, aeronava seamănă mai mult cu un palat zburător decât cu un avion de linie convențional, oferind o suprafață potențială de peste 465 de metri pătrați destinată zonei VIP.

Aeronava poate găzdui aproximativ 89 de pasageri și 14 membri ai echipajului și este echipată cu 11 băi, cinci bucătării și un birou privat, în cadrul unei game extinse de facilități VIP. Valoarea sa estimată este de aproximativ 400 de milioane de dolari, ceea ce o plasează cu siguranță printre cele mai scumpe aeronave private din lume.

De ce Mallorca era o alegere potrivită pentru urmărirea eclipsei

Eclipsa a oferit un motiv deosebit de convingător pentru efectuarea acestei călătorii. În Qatar nu se putea vedea eclipsa totală din august 2026, iar următoarea eclipsă solară totală vizibilă din Doha nu este așteptată decât în 2081. Mallorca, pe de altă parte, s-a aflat în raza benzii de totalitate, aproape de capătul estic al eclipsei. Insula spaniolă urma să beneficieze de doar aproximativ 96 de secunde de totalitate, Soarele fiind foarte aproape de orizont, ceea ce făcea ca o priveliște neobstrucționată spre mare să fie deosebit de prețioasă.

Alegerea insulei Mallorca reprezenta o alegere interesantă și dincolo de evenimentul eclipsei în sine. Familia regală din Qatar are o legătură de lungă durată cu insula, ceea ce înseamnă că măsurile necesare de securitate, precum și infrastructura aeroportuară, serviciile de ospitalitate și cele maritime erau deja bine cunoscute. Familia regală din Qatar își petrece în mod regulat timpul acolo în timpul verii, iar iahtul „Al Lusail” a fost zărit în repetate rânduri în apele din jurul insulei Mallorca.

Pentru observarea eclipsei, un iaht se putea dovedi deosebit de util datorită poziției extrem de joase a Soarelui. O priveliște liberă spre mare ar fi eliminat multe dintre obstacolele care puteau strica spectacolul de pe uscat, în timp ce o ambarcațiune are libertate de mișcare dacă norii amenință vizibilitatea. Mallorca nu era locația care oferea cea mai lungă durată a fazei totale de-a lungul traseului eclipsei, dar ea combina accesul la eveniment cu o destinație de lux familiară pentru familia regală din Qatar.