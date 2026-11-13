Un manager român a ajuns pe vârful Ama Dablam, la 6.812 metri. Ce a învățat din expediție

Călin Lupo, Chief Operating Officer (COO) al Ovilex Soft, studio românesc de dezvoltare a jocurilor video, și fondator al Discovery Torch, s-a numărat printre cei cinci alpiniști români care au ajuns pe vârful Ama Dablam din Himalaya, la 6.812 metri altitudine. Expediția, care a avut loc în octombrie 2026, a stabilit un record pentru alpinismul românesc pe acest munte.

Cele trei săptămâni petrecute în Nepal i-au pus la încercare rezistența fizică, judecata în situații de risc și capacitatea decizională în condiții dificile. Expediția i-a confirmat și câteva principii pe care le regăsește în activitatea profesională, în special în modul de abordare a obiectivelor și în relația cu echipa.

„Să ajungi în Himalaya, să te uiți puțin în jur și să vezi că munții au peste 5.000-6.000 de metri… Ai lângă tine munți cu pereți verticali și te uiți în sus, literalmente, kilometri întregi. E un sentiment cu totul aparte”, declară Călin Lupo într-un interviu pentru Revista CARIERE.

Foto: arhivă personală

Pasiunea pentru munte a început în copilărie, în Baia Mare, orașul în care a crescut. Alături de prieteni, a făcut primele drumeții și a descoperit camparea și cățărarea. În timpul facultății a explorat și alte regiuni montane din România. După absolvire, a petrecut o perioadă în străinătate și a făcut o pauză de la drumeții. În urmă cu aproximativ zece ani, a reluat această pasiune și a început să abordeze trasee tot mai dificile.

„Eu sunt originar din Baia Mare. Am crescut în zona Maramureșului, înconjurat de munți, așa că am fost tot timpul aproape de ei. Am avut și prieteni pasionați și, încet-încet, am început să mergem cu cortul, la cățărat, pe dealurile și munții din jurul orașului Baia Mare.”

Expediția din Nepal a necesitat o pregătire de mai multe luni. Din februarie 2026, Călin Lupo și-a intensificat antrenamentele, cu accent pe rezistența fizică, exercițiile cardio și cățărare. Deși practica deja sport în mod regulat, a adaptat programul la cerințele unei ascensiuni de mare altitudine.

Pentru expediție, echipa rezervase inițial patru săptămâni, însă a păstrat o parte din acest interval ca rezervă pentru eventuale probleme de sănătate sau condiții meteorologice nefavorabile. Totuși, alpiniștii au petrecut trei săptămâni în Nepal.

21 de ore de efort

Una dintre cele mai dificile provocări ale expediției a fost adaptarea organismului la altitudine. Călin Lupo spune că unele reacții fizice l-au surprins, mai ales pentru că nu putea stabili imediat dacă erau efecte obișnuite ale lipsei de oxigen sau semne ale unei probleme de sănătate.

„În Himalaya am experimentat situația în care, la ora 23:00, aveam pulsul 120.”

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