Un mare aeroport european, nevoit să anuleze 800 de zboruri miercuri din cauza vremii de iarnă

Avion pe vreme de viscol. Foto: Facebook / Amsterdam Airport Schiphol

Aeroportul Amsterdam-Schiphol, unul dintre cele mai mari din Europa, unde numeroase zboruri au fost deja anulate în ultimele zile, a anunțat anularea a cel puțin 800 de zboruri miercuri din cauza zăpezii și a vântului, transmite France Presse.

Peste o mie de persoane au petrecut noaptea la Schiphol, a informat acesta, care a instalat paturi de campanie și a oferit micul dejun celor care au fost nevoiți să doarmă în aeroport.

Pentru această zi erau programate 1.100 de zboruri, din care au fost anulate 800, dar numărul lor este așteptat să crească pe parcursul zilei.

Traficul feroviar este, de asemenea, puternic perturbat în Țările de Jos. Compania feroviară NS recomandă călătorilor pentru care deplasarea nu este absolut necesară să își amâne călătoria.

Această situație de iarnă grea a apărut deși zilele cu zăpadă sunt din ce în ce mai rare în Țările de Jos, lucru legat în mod de încălzirea climatică, a explicat pentru postul public NOS Peter Siegmund, expert la Institutul Național de Meteorologie.

„Temperatura a crescut cu 2 grade. Plouă mai mult, mai ales iarna. De la începutul secolului, am avut o singură perioadă de frig. În secolul trecut, acest lucru se întâmpla aproximativ o dată la trei ani”, a declarat el.

Potrivit unei analize a datelor realizate de agenția de presă olandeză ANP, în acest an a nins deja mai mult timp la De Bilt – unde se efectuează studii meteorologice – decât în ultimii patru ani.

Zăpada cade acolo din 2 ianuarie, ceea ce ridică la șase numărul de zile cu zăpadă în 2026.

Miercuri dimineață, în jurul orei 09:00 dimineață, erau peste 700 de kilometri de blocaje pe drumurile olandeze.