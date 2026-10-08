Un mare cotidian din Ungaria, închis în mandatul lui Viktor Orban, a revenit oficial pe piață. Sub ce formă a fost relansat, după un deceniu

Nepszabadsag (Libertatea Poporului), un important cotidian de stânga din Ungaria, a fost relansat, joi, sub forma unui site de știri online și a unei reviste săptămânale, potrivit Reuters.

Ziarul, fondat în timpul Revoluției anticomuniste din 1956, a fost închis în 2016 de fostul său proprietar, Mediaworks.

Deși Mediaworks a invocat pierderi financiare, angajații spuneau la acea vreme că publicația lor era cel mai bine vândut cotidian din Ungaria și că decizia de închidere a fost determinată de modul în care relatau despre Viktor Orban, pe atunci premier.

Jurnalismul independent din Ungaria „trebuie să pună din nou întrebări”

Noul redactor-șef al Nepszabadsag, Akos Toth, a declarat pentru Reuters că jurnalismul independent din Ungaria „trebuie să revină la un jurnalism foarte clasic, bazat pe știri, să pună din nou întrebări și să nu exprime opinii”.

El a spus că relansarea Nepszabadsag este finanțată de patru oameni de afaceri maghiari, care în perioada guvernării lui Viktor Orban erau implicați în principal în investiții imobiliare în străinătate.

„Sunt transparenți, nu se ascund în spatele unor structuri societare complicate”, a afirmat Toth, adăugând că, având în vedere înfrângerea suferită de Viktor Orban și Fidesz la alegerile din aprilie, investitorii au văzut o oportunitate de afaceri în a readuce la viață un brand cunoscut.

Circa 90 de angajați

Noua publicație va avea aproximativ 90 de angajați, în mare parte foști jurnaliști ai Nepszabadsag sau ai cotidianului de stânga Nepszava, a cărui ediție tipărită nu mai apare din mai.

Investitorii au achiziționat luna trecută Nepszava și drepturile asupra brandului Nepszabadsag, a mai spus Toth, și s-au angajat să finanțeze activitatea timp de doi ani, cu planul de a atinge pragul de rentabilitate prin venituri din publicitate și abonamente.

În anii petrecuți de Viktor Orban la putere, potrivit criticilor, pluralismul presei s-a erodat, în condițiile în care presa de stat a intrat sub un control guvernamental tot mai strict, iar mai multe publicații private – printre care și Nepszabadsag – au fost închise sau achiziționate de proprietari apropiați guvernului.

Criticii au acuzat atunci guvernul că reduce la tăcere vocile disidente, însă Viktor Orban și executivul său au negat că ar fi exercitat presiuni asupra presei, susținând că Ungaria respecta standardele Uniunii Europene privind libertatea presei.