Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 

DIICOT a confirmat, în urma unei solicitări adresate de HotNews, că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracţional organizat, într-un caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Procurorii suspectează, conform surselor judiciare, că firma a crescut artificial prețurile la energie pentru a încasa subvenții necuvenite, prin schema de plafonare-compensare.

Din 2022 până în iunie 2025, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au primit compensații de la stat, prin schema de plafonare / compensare. Pentru aceste compensații, statul a cheltuit peste 6 miliarde de euro.

Înființată în 2015, Tinmar Energy SA a ajuns rapid unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Companie cu 80 de angajați, potrivit datelor publice, furnizorul de energie a avut în 2022, în plină criză energetică, o cifră de afaceri remarcabilă: 9,2 miliarde de lei, echivalentul a 1,8 miliarde de euro! A fost o creștere cu 157% față de 2021.

Profitul în 2022 a fost de 523,7 milioane lei (100 de milioane de euro), cu 266% mai mare decât în anul precedent. O altă companie a aceluiași grup, Lord Energy SRL, a avut tot în 2022 un profit de 647 milioane de lei (115 milioane de euro).

În martie 2024, Tinmar Energy a primit din partea ANRE o amendă record, de 364 milioane lei, pentru manipularea pieței energiei, alături de alți trei furnizori.

DIICOT: „Se efectuează urmărirea penală in rem”

În noiembrie 2025, în cadrul operațiunii Jupiter 4 organizate de Parchetul General și Poliția Română, au avut loc percheziții ale polițiștilor la patru firme din grupul TINMAR. Acestea au fost suspectate că în perioada aprilie – august 2022, au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat, a pretins poliția.

Acum DIICOT a spus, la solicitarea HotNews, că are în cercetare un dosar penal:

„La nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, este înregistrată o cauză penală având ca obiect aspectele indicate în solicitare, în cadrul căreia se efectuează urmărirea penală in rem cu privire la săvârşirea infracțiunilor prevăzute de art. 367 din Codul penal, art. 273 din Legea nr. 86/2006, art. 49 din Legea nr. 129/2019, art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 241/2005”, se arată în răspunsul transmis de procurorii DIICOT la solicitarea HotNews.

HotNews întrebase DIICOT dacă a declanșat urmărirea penală in rem, pentru constituirea unui grup infracţional organizat.

Ce urmăresc procurorii

Articolele la care face referire DIICOT sunt:

Art. 367 din Codul penal – „grup infracțional organizat”.

Art. 273 din Legea nr. 86/2006 – „Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate”.

Art. 49 din Legea nr. 129/2019 – „spălarea de bani”.

Art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 – „rambursări ilegale” și respectiv ”ascunderea sursei impozabile, falsul în acte contabile sau nedeclararea veniturilor”.

HotNews a solicitat grupului Tinmar un punct de vedere legat de dosarul penal aflat la DIICOT, însă compania nu a răspuns până în acest moment.

La rândul său, DIICOT a precizat că nu poate oferi mai multe amănunte legate despre caz, decât cele din răspunsul oficial.

Augustin Oancea și grupul Tinmar

O investigație HotNews din 2023 arăta că firmele au avut o evoluție spectaculoasă a profitului uriașă, cu creșteri de sute de ori. Una dintre firme a avut o creștere de cu 18.346% a cifrei de afaceri și cu 3.298% a profitului.

Firmele sunt Tinmar Energy, Solprim, Eye Mall și Lord Energy. Ele sunt controlate de omul de afaceri Augustin Oancea.

Augustin Oancea

Mecanismul de creștere a prețului la energie

În perioada aprilie – august 2022, societățile din grup au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative, printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului, pretinde Poliția.

Societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților, pentru a obține subvenții cât mai mari, potrivit investigatorilor. Astfel, două dintre firme au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte societăți comerciale din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup.

Celelalte firme, în afară de Tinmar Energy SA

Solprim. Potrivit datelor disponibile pe Termene.ro, cu doar un singur angajat în 2022, furnizorul de energie Solprim SRL a avut o cifră de afaceri de 770,8 milioane de lei, în creștere cu 18.346%, și un profit de 103,4 milioane lei, în creștere cu 3.298%.

Acționarii firmei sunt Tinmar Energy SA cu 70% și Aderlyne Limited din Cipru cu 30%. Administratorul firmei – Augustin Oancea.

Eye Mall. O altă firmă este Eye Mall SRL, care cu trei angajați a avut, în 2022, o cifră de afaceri de 670 milioane lei, în creștere cu 6.060%, și un profit de 54,7 milioane lei, în creștere cu 345% față de 2021.

Acționarii firmei sunt Aderlyne Limited Cipru cu 99,9% și Tinmar Energy 0,001%. Augustin Oancea – administrator.

Lord Energy SRL, cu cinci angajați, a avut un profit de 647 milioane de lei (115 milioane de euro), la o cifră de afaceri de 5,1 miliarde de lei în 2022. Cifra de afaceri a crescut în 2022 față de 2021 cu 29.053%, iar profitul cu 36.384%. În prezent este deținută în totalitate de ZETOLIA LIMITED, din Cipru, iar administrator este Paul Răzvan Boaca.

Aceste firme s-au aflat în topul furnizorilor și traderilor de energie care au explodat în criza energetică. Au fost mai multe firme care au obținut profituri uriașe în 2022, în urma creșterii prețurilor la energie.

Ce spunea Tinmar în noiembrie: Tranzacțiile nu au depășit limitele legale

În ultimii ani, societățile din cadrul Grupului Tinmar „au făcut obiectul unor controale ample și succesive desfășurate de toate autoritățile competente din România“, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a arătat grupul Tinmar într-un punct de vedere transmis la solicitarea HotNews, în urma perchezițiilor din noiembrie.

Potrivit acestuia, „toate aceste verificări s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale”.

„În mod particular, tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre“, susține Tinmar.