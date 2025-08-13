Un mare oraș din Europa oferă transport gratuit în premieră, din cauza poluării record

Transportul public va fi gratuit temporar la Geneva, pentru prima dată în Elveția, ca parte a unui set de măsuri menite să combată un val de poluare din oraș, transmite Reuters.

Geneva, aflată în partea francofonă din vestul Elveției, se confruntă cu un nivel ridicat de poluare cu ozon, un gaz nociv care poate provoca dificultăți de respirație, dureri de cap și crize de astm, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Sistemul de monitorizare a poluării aerului (anti-smog) al orașului a indicat că nivelul concentrației de ozon a depășit pragul de siguranță pentru sănătatea mediului de 180 de micrograme pe metru cub, calculat pe 24 de ore, potrivit unui comunicat al Cantonului Geneva.

Marți, temperaturile au atins 37 de grade Celsius, iar autoritățile au emis avertizări de caniculă pentru vestul și sudul Elveției.

Temperaturile ridicate și lipsa norilor favorizează acumularea poluanților cu ozon și întârzie dispersarea acestora, a transmis pentru Reuters Oficiul pentru Mediu al Cantonului Geneva.

Ca răspuns, miercuri, pentru prima dată, transportul public a fost gratuit în întreg cantonul, pentru a încuraja locuitorii și vizitatorii să renunțe la mașini în favoarea autobuzelor, tramvaielor, trenurilor și bărcilor, reducând astfel emisiile din trafic.

„Măsurile luate în cadrul acestui protocol de urgență urmăresc reducerea emisiilor de oxid de azot, în special prin promovarea transportului public și limitarea circulației celor mai poluante vehicule”, a precizat Oficiul pentru Mediu.

Autoritățile au anunțat că pasagerii nu vor avea nevoie de bilet, iar controalele vor fi suspendate până când nivelul poluării va scădea.

Între orele 6:00 și 22:00, în centrul orașului este permisă circulația doar a mașinilor cu emisii reduse.

