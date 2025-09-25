Un mare producător auto deschide vineri o uzină în Ungaria, la 40 de km de granița cu România

BMW deschide oficial vineri uzina din Ungaria, investiție anunțată acum șapte ani și extinsă apoi. Producţia de serie a noului BMW iX3 va începe la sfârşitul lunii octombrie la uzina situată la Debrecen, aproape de granița română. Investițiile au trecut de două miliarde euro.

BMW a anunțat în iulie 2018 că a ales orașul Debrecen (Debrețin) pentru noua sa uzină, terenul a fost cumpărat în 2020, iar construcția uzinei a început (cu întârziere din cauza pandemiei) în februarie 2022.

În noiembrie acel an s-a anunțat faptul că la Debrecen va fi construită și o secție de asamblare a bateriilor pentru mașini electrice (în incinta fabricii). BMW spunea la final de 2022 că „peste 500 de locuri de muncă suplimentare vor fi create până în 2025”.

BMW iX3 (sursa BMW)

În 2018 investiția anunțată a fost un miliard de euro, dar anunțul cu bateriile a dus la dublarea sumei. S-a ales construcția de baterii în sit-ul ungar și fiindcă distanțele logistice vor fi mult mai scurte, decât dacă bateriile ar fi fost aduse din altă țară. Uzina se întinde pe 400 de hectare.

Prima zonă tehnologică pusă în funcțiune a fost atelierul de vopsitorie, în vara lui 2024, iar primele mașini de test Neue Klasse au ieșit de pe linia de producție în noiembrie anul trecut.

BMW AG spune că a investit peste două miliarde de euro în fabrica de la Debrecen, Ungaria, prima uzină construită în Europa de BMW în ultimele două decenii. Grupul german intenționează să ajungă să producă 150.000 de vehicule pe an la uzina ungară.

„Ca în cazul oricărui model nou, capacitatea pentru BMW iX3 va fi crescută treptat, în etape, după începerea producţiei”, spune compania. În acest moment, BMW lucrează cu 340 de furnizori direcți de componente, o treime dintre ei având producție în Europa de Est.

Primele mașini produse la Debrecen vor ajunge în martie 2026 în showroom-urile din Europa. iX3 va fi una dintre mașinile electrice cu autonomie foarte mare. „Bateria de înaltă tensiune de la BMW iX3 50 xDrive are un conţinut energetic utilizabil de 108,7 kWh, permiţând o autonomie de până la 805 kilometri în ciclul WLTP”, spune compania.

BMW iX3 este construit pe noua platformă denumită Neue Klasse care reprezintă cea mai mare investiție din istoria mărcii și un pariu pe termen lung, fiindcă tehnologiile din Neue Klasse vor fi integrate în 40 de modele noi şi actualizări de modele, până în 2027. Neue Klasse aduce modificări importante la design, arhitectură, tehnologii și sustenabilitate.

„Bateria este decisivă pentru competitivitatea automobilelor electrice. Cu următoarea generaţie de baterii pentru Neue Klasse, autonomia se va îmbunătăţi cu până la 30%, iar viteza de încărcare va fi cu până la 30% mai mare”, mai spunea compania.