Un marinar care naviga pe o barjă pe Dunăre a fost dat dispărut de colegi. Operațiune amplă de salvare

Un marinar de 36 de ani de pe o barjă de pe Dunăre a fost dat dispărut, miercuri dimineaţă, în dreptul localităţii Islaz, județul Teleorman. Mai multe echipaje de salvare intervin pentru a-l căuta, dar misiunea este dificilă din cauza ceţii şi a gerului puternic, a anunțat ISU Teleorman.

Dispariția marinarului a fost semnalată miercuri dimineaţă, în jurul orei 08.09, de către membrii barjei aflate pe fluviul Dunărea, la km 606, în zona localităţii Islaz.

„Misiunea salvatorilor este extrem de dificilă din cauza condiţiilor meteorologice, ceaţă densă şi ger puternic”, a transmis ISU Teleorman.

Pentru misiunea de căutare-salvare, în zona indicată merg un echipaj de la Detaşamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliţia de Frontieră, cu o ambarcaţiune, o ambulanţă şi echipele de scafandri ale ISU Teleorman şi ISU Giurgiu.