Un membru al renumitei Gărzi Elvețiene e anchetat de Vatican după ce a făcut un gest către două femei

Papa Leon al XIV-lea, fotografiat la Vatican în timp ce trecea pe lângă un membru al Gărzii Elvețiene ce asigură protecția suveranilor pontifi, FOTO: Matrix Images / Andre Pain / Imago Stock and People / Profimedia Images

Garda Elvețiană, unitatea militară specială însărcinată cu protejarea suveranilor pontifi, investighează unul dintre membrii săi după relatări privind un presupus incident antisemit petrecut luna trecută, a anunțat luni Vaticanul, potrivit Reuters.

În interviuri acordate presei în ultimele săptămâni, două femei evreice au declarat că un membru al Gărzii Elvețiene a făcut un gest jignitor în direcția lor și le-a numit „evreicele” în timp ce acestea intrau în Vatican pe 29 octombrie. Potrivit acestora, ele intenționau să ia parte pentru audiența generală a Papei Leo, desfășurată în dimineața acelei zile în Piața Sfântul Petru.

Vaticanul a precizat într-un comunicat că Garda Elvețiană desfășoară o anchetă internă după ce a primit un raport privind „un incident care a avut loc la una dintre intrările în Statul Cetății Vaticanului, în timpul căruia ar fi fost identificate elemente interpretate ca având conotații antisemite”.

Vaticanul a mai adăugat că o reconstituire preliminară a evenimentului a indicat că a avut loc o neînțelegere legată de o solicitare de a face fotografii la un post de gardă care asigură accesul în Vatican dinspre Roma.

Audiența din 29 octombrie, axată pe cea de-a 60-a aniversare a unui document al Bisericii privind dialogul interreligios, a reunit reprezentanți ai mai multor confesiuni din întreaga lume.

În discursul rostit cu acea ocazie, Papa Leo a condamnat antisemitismul, promițând că Biserica „nu tolerează antisemitismul și luptă împotriva lui”.

Garda Pontificală Elvețiană, cea mai mică armată din lume, protejează papii din anul 1506. Cunoscuți pentru uniformele lor colorate, membrii acesteia sunt adesea văzuți alături de suveranul pontif și au sarcina de a păzi porțile de acces în Vatican.