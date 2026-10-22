Un miliardar din domeniul tehnologiei, aliat al lui Trump, se distanțează de președinte în privința războiului din Iran: „Nu ar fi trebuit să-l începem”

„S-au comis multe greșeli”, a spus Peter Thiel, un important donator republican, fost mentor al lui JD Vance, care a ajutat la lansarea carierei politice a vicepreședintelui.

Miliardarul Peter Thiel, investitor în domeniul tehnologiei, s-a arătat sceptic în privința războiului dintre SUA și Iran, spunând că nu crede că Washingtonul ar fi trebuit să-l declanșeze, scrie Politico.

Această poziție îl pune pe Thiel, un important donator republican, în opoziție cu președintele Donald Trump în legătură cu una dintre deciziile definitorii ale administrației în materie de politică externă.

Declarațiile lui Thiel, făcute pe 12 octombrie în cadrul unui eveniment privat, sunt cele mai explicite afirmații ale sale făcute public cu privire la războiul cu Iranul și vin cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, în care republicanii încearcă să păstreze controlul Congresului.

Înregistrarea audio a comentariilor lui Thiel a fost obținută de Decoded by Politico dintr-o prelegere susținută la începutul acestei luni.

„Sunt sceptic în privința (războiului), cred că nu ar fi trebuit să-l pornim”, a spus Thiel. „S-au comis multe greșeli”, a adăugat el.

Thiel a adăugat: „Poate că nu dispunem de forța militară necesară. Poate că vom pierde războiul pentru influență”.

Thiel spune totuși că îl susține pe Trump

În cadrul conferinței complete, Thiel și-a exprimat clar opoziția fermă față de neoconservatori și războaiele din Orientul Mijlociu. În ciuda criticilor sale la adresa războiului cu Iranul, Thiel și-a subliniat sprijinul pentru Trump și a sugerat că dorește să-l protejeze pe președinte.

Comentariile au făcut parte din seria de prelegeri susținute de Thiel la Nashville. În cea mai recentă prelegere, Thiel a lansat avertismente cu privire la ceea ce a descris drept puterea necontrolată a Curții Penale Internaționale, bazându-se pe comentariile unor personalități din era Bush, precum Donald Rumsfeld și Dick Cheney.

„Interpretez sindromul de aversiune față de Trump al familiei Cheney ca o încercare de a intra în grațiile (Curții Penale Internaționale) și de a evita urmărirea penală. Probabil că este prea târziu”, a spus Thiel.

„Și am ajuns să bănuiesc că amenințarea unui mandat de arestare emis de CPI este sabia lui Damocles care atârnă deasupra administrației Trump în timp ce aceasta încearcă să ducă acest război în Iran”, a spus el.

Thiel a discutat, de asemenea, despre întâlnirea cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu de la începutul anului 2024, după atacul din 7 octombrie, în cadrul căreia a spus că l-a întrebat pe lider despre planurile sale în Gaza.

Thiel a afirmat că Netanyahu i-a spus: „Nu pot pur și simplu să o transform în Dresda”, referindu-se la bombardamentul aliat asupra orașului german Dresda din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a ucis aproximativ 25.000 de oameni.

Cine este Peter Thiel

Thiel este cunoscut drept co-fondator al PayPal și Palantir Technologies, dar și ca primul mare investitor extern în Facebook

A fost primul mare investitor din domeniul tehnologiei care l-a susținut pe Trump în 2016 și care a avut apoi un rol vizibil la Convenția Națională Republicană din acel an.

În februarie el a donat 1,5 milioane de dolari către Club for Growth Action, un Comitet de Acțiune Politică (PAC) conservator, iar acum se concentrează pe ajutarea republicanilor să-și păstreze majoritatea în Camera Reprezentanților.

Thiel a fost, de asemenea, cel mai mare susținător financiar al super-PAC-urilor care au sprijinit campania pentru Senat a vicepreședintelui JD Vance în 2022. Sprijinul lui Thiel pentru Vance, care lucrase la fondul său de investiții, a fost considerat esențial pentru lansarea carierei politice a actualului vicepreședinte.

Vance însuși s-a arătat „sceptic” față de un atac al SUA asupra Iranului în perioada premergătoare războiului.

Alte critici la adresa adminstrației

În septembrie, Thiel a criticat administrația Trump pentru că are funcționari care „nu sunt prea inteligenți” și că asta împiedică șansele Partidului Republican în alegeri, avertizând că aceștia ar putea pregăti terenul pentru o preluare a puterii de către socialiștii democrați.

„Prima administrație a adus toți acești oameni care nu se puteau pune de acord, și a fost doar o serie de lupte interne”, a spus Thiel într-un podcast al CEO-ului Axel Springer, Mathias Döpfner.

„A doua administrație, cred, a avut toate aceste probleme – au exagerat în încercarea de a corecta greșelile din primul mandat cu toate aceste teste de loialitate”, a continuat el.

„Ai ajuns, într-un fel, la o administrație alcătuită din oameni nu foarte inteligenți, dar foarte loiali. Așadar, există tot felul de motive pentru care poate fi criticată”, a spus el.