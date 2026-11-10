Un militar american a fost arestat în Regatul Unit pentru spionaj în favoarea Rusiei

Un militar cu grad înalt din cadrul Armatei SUA a fost arestat în Marea Britanie sub suspiciunea că a ajutat serviciile de informații ruse, a anunțat poliția britanică marți, transmit Reuters și AFP, conform Agerpres.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost reținut marți în apropierea orașului Gloucester, din vestul Angliei, și se află în prezent în custodia poliției, la o secție din Londra.

El a fost arestat sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni prevăzute de secțiunile 1 și 3 din Legea privind Securitatea Națională (National Security Act), care vizează obținerea sau divulgarea de informații protejate și sprijinirea unui serviciu de informații străin.

Poliția a menționat că țara vizată de aceste acuzații este Rusia.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că „această importantă arestare vizează acuzații de spionaj, aspect care constituie un motiv de maximă îngrijorare pentru Statele Unite și aliații noștri”.

Generalul de brigadă Sean Stinchon, care conduce Comandamentului de contrainformații al Armatei SUA, a subliniat că „presupusul comportament al unui militar cu grad înalt, căruia i-au fost încredințate informații sensibile, servește drept un semnal de alarmă că amenințările interne sunt reale și persistente”.

Identitatea militarului american nu a fost dezvăluită.