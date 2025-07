Un ministru PSD critică măsurile luate de guvernul din care face parte: „Nu pot să nu îmi arăt nemulțumirea față de blocarea proiectelor din Anghel Saligny”

Ciprian Șerban afirmă că în calitate de ministru a început demersurile pentru reducerea cheltuielilor companiilor din subordine, dar din calitatea de om politic este nemulțumit că măsurile duc la blocarea unor proiecte ale administrației locale.

„La o lună de la instalarea noului guvern, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și minorități, iată că au apărut, absolut normal, și primele puncte de vedere diferite”, afirmă Ciprian Șerban.

Aceste măsuri ale guvernului au creat „o stare de tensiune în rândul populației, dar și al autorităților publice locale”, spune ministrul Transporturilor, care este nemulțumit de blocarea proiectului Anghel Saligny prin care guvernul trimite bani către administrația locală.

„Însă, în calitate de prim vicepreședinte al Organizației PSD Neamț, nu pot să nu îmi arăt nemulțumirea față de blocarea proiectelor din Anghel Saligny. Sunt multe proiecte vitale pentru comunitățile locale: apă, canalizări, gaze. Toate acestea cresc calitatea vieții în mediul rural și reprezintă un factor important pentru reîntoarcerea românilor acasă”, scrie Șerban.

În final, el reia nemulțumirea exprimată și de alți membri PSD, printre care președinte interimar Sorin Grindeanu, că partidul nu poziția partidului nu este luată în seamă.

„Să nu uităm: noi, PSD, avem cel mai mare număr pe parlamentari din coaliție și poziția noastră trebuie să conteze!”, încheie el.

Ilie Bolojan, despre criticile PSD

Premierul a fost întrebat luni, într-o emisiune la B1TV, despre criticile lansate de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe tema informării primite de autoritățile locale de la Ministerul Dezvoltării cu privire la suspendarea a „aproape 2.700 de investiții” până la finalul anului.

„Există un număr important de investiții începute pe bugetul național. Aceste investiții au avut anul acesta o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată. Cum noi, în primele șase luni, am cheltuit mai mult decât ne-am angajat și am încasat mai puțini bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare importante pentru a dubla, practic, alocările care au fost consumate în primele șase-șapte luni”, a declarat Ilie Bolojan.