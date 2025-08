Un ministru PSD despre relația cu Bolojan: „N-am cum să reproșez ceva acestui om”

Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, a vorbit, într-o emisiune la Digi24, despre relaţia pe care o are cu premierul Ilie Bolojan, Ivan susţinând că nu are a face niciun reproş primului ministru în ceea ce priveşte colaborarea din punct de vedere profesional, transmite News.ro.

„Am lucrat cu domnia sa foarte aplicat, foarte corect şi n-am nici măcar un cuvânt pe care să-l reproşez. Tot ce am discutat cu el până acum, referitor şi la PNRR, şi la planurile de investiţii pe care le avem ca Minister al Energiei, nu pot să spun că am avut măcar o… n-am fost de acord de fiecare dată unul cu celălalt, dar am venit cu argumente şi unul şi celălalt şi n-am cum să reproşez acestui om ceva în relaţia pe care o am cu el din punct de vedere profesional”, descrie ministrul Bogdan Ivan relaţia pe care o are cu premierul Ilie Bolojan.

Ivan, aflat la al treilea portofoliu ministerial, admite că în noua coaliţie de guvernare se vede, în spaţiul public, faptul că există unele neînţelegeri între unii membri ai partidelor care fac parte din Executiv.

„Că sunt înţepături, vedem de la televizor. Eu sunt unul dintre cei care au fost atacaţi de unii colegi din noua coaliţie care nu şi-au dat seama că au plecat de la tribuna Parlamentului, din opoziţie, şi sunt acum la putere pentru a găsi soluţii acolo unde ai probleme. Ca ministru, ai instrumente de la justiţie până la alte instrumente administrative de a corecta lucruri. Este evident că nu o să pot să le corectez pe toate. Atitudinea mea a fost una constructivă de fiecare dată şi va fi în continuare”, a adăugat Ivan.

El susţine că e normal ca membrii cabinetului să aibă opinii diferite pentru că provin din partide care până acum două luni de zile au fost adversare pe scena politică.

„Cred că avem capacitatea ca oameni de stat să ne reducem ego-urile şi pornirile personale şi acolo unde nu suntem de acord unii cu celălalt să stăm pe cifre, care nu mint niciodată”, mai spune fostul ministru al Economiei.