Un nou asigurător, supravegheat din Grecia, a început să vândă RCA exclusiv online în România: „Vom investi 50 milioane de euro în următorii 10 ani”

Interamerican, asigurător elen parte a grupului olandez Achmea (fostul Eureko), a început să vândă exclusiv online, de câteva săptămâni, într-o etapă pilot, primele asigurări RCA sub marca Anytime, ținta fiind de „câteva sute de polițe până la sfârșitul acestui an”, a declarat marți Antonis Tsaknakis, directorul general al Anytime România. „Nu vrem să fim cei mai ieftini, ci să avem cel mai bun raport calitate-preț din piață”, a spus acesta.

Vânzarea de asigurări auto RCA exclusiv online se va face în baza pașaportului european, conform dreptului de stabilire (FOE – freedom of establishment). Aceasta înseamnă că firma este autorizată și supravegheată prudențial de autoritățile din Grecia, dar este obligată să deschidă o sucursală în România.

Este același model folosit deja pe piața locală de Axeria Iard (Franța) și Hellas Direct – HD (Cipru).

„Am lansat acum câteva săptămâni primele polițe RCA pe platforma asigurări.ro și vrem să fim și pe eMag până la sfârșitul acestui an. Ne-am propus să vindem câteva sute de polițe RCA până la sfârșitul acestui an. Lansarea comercială va avea loc la începutul anului viitor și plănuim să câștigăm gradual cotă de piață”, a spus marți directorul general al Anytime România, într-o discuție cu jurnaliștii români.

Lansat în anul 2007 ca primul asigurător exclusiv digital din Grecia, Anytime are acum peste 500.000 de clienți activi atât în Grecia cât și în Cipru. Compania spune că va începe să-și vândă polițele RCA și pe platforma anytime.ro abia la începutul anului viitor.

„La începutul anului viitor vom lansa și CASCO și vom explora și alte linii de asigurări, precum asigurările de locuințe, asigurări de călătorie și alte produse. În general orice produs care poate fi vândut exclusiv online așa cum facem în Grecia și Cipru”, a spus Antonis Tsaknakis.

„Vom investi 50 milioane de euro în următorii 10 ani”

Prezent la eveniment, Panos Kouvalis, directorul de operațiuni al grupului Interamerican, a dat detalii despre investițiile care vor fi făcute pe piața din România pentru ca

„Vrem să ajungem la o cotă de piață RCA de cel puțin 10% în următorii 7-8 ani. Suntem aici pentru a rămâne, ne va lua timp să înțelegem nevoile consumatorilor din Romania și vom face pași gradual. Am planificat investiții în oameni, în parteneri și tehnologie. În urmatorii 10 ani vom investi 50 de milioane de euro”, a declarat directorul de operațiuni al grupului Interamerican.

Pentru constatarea daunelor, Interamerican a încheiat un parteneriat cu Recrex, companie internațională care furnizează servicii de administrare a daunelor pentru companiile de asigurări din Europa.

Al 11-lea jucător RCA din România. Cât au crescut prețurile

Interamerican a devenit în acest moment al 11-lea asigurător RCA din România, cu mențiunea că activitatea bulgarilor e la DallBogg, care aveau printre cele mai mici prețuri, a fost suspendată din 1 iulie anul acesta din cauza problemelor cu plata daunelor și a nerespectării obligațiilor față de asigurați.



La 30 iunie 2025, șapte asigurători RCA erau autorizați și supravegheați de ASF, respectiv: Allianz-Țiriac, Asirom, Easy Asigurări, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig.

Pe piața RCA din România, își desfășoară activitatea în baza dreptului de stabilire și două sucursale: Axeria IARD și Hellas Direct. În primele șase luni din acest an, Axeria Iard a raportat venituri de 425 milioane de lei din vânzarea RCA, ceea ce înseamnă 8,2% din totalul veniturilor din piața RCA din România, potrivit datelor ASF.

În aceeași perioadă, Hellas Direct (HD Insurance) a raportat venituri de circa 337 milioane lei (6,5% din piața RCA din România).

Cât despre DallBogg, asigurătorul bulgar a reușit să vândă prime RCA în valoare de 291 milioane de lei, cumulând o cotă de piață de 5,6%, până la 30 iunie 2025, înainte ca activitatea să-i fie suspendată.

Amintim că până la data de 1 iulie 2025, modul de stabilire a prețurilor RCA a fost plafonat timp de 2 ani și 3 luni, după falimentul asigurătorului bulgar Euroins, care a dus la creșterea prețurilor RCA pentru milioane de șoferi.

În primele șase luni ale acestui an, românii care și-au făcut polițe RCA pe o durată de 12 luni au plătit în medie 1028 de lei, mai mult cu 3,9% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor ASF. În cazul polițelor RCA încheiate de către firme, prima medie a fost de 2.098 lei, cu 4,4% mai mare față de cea aferentă semestrului similar din anul precedent.