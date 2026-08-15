Un nou cutremur foarte puternic a lovit Indonezia, al doilea într-o singură zi

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 s-a produs sâmbătă în insula indoneziană Sumatra, a indicat Institutul american de geofizică (USGS), la doar câteva ore după ce naţiunea din Asia de Sud-Est a fost lovită de un seism soldat cu numeroase victime, transmite AFP.

Epicentrul acestui nou cutremur a fost localizat de USGS în Pematangsiantar, la 126 km sud-est de capitala insulei Sumatra, Medan, în vestul Indoneziei.

Cel puţin 38 de persoane au fost ucise sâmbătă dimineaţă într-un cutremur cu magnitudinea de 7,7 în estul Indoneziei.

Vastul arhipelag indonezian se confruntă cu o activitate seismică şi vulcanică frecventă, din cauza poziționării sale pe „Cercul de Foc al Pacificului”.

Cutremurul din cursul dimineții a provocat o panică generalizată și a distrus numeroase clădiri.

S-au resimțit replici puternice în aceeași zonă, inclusiv una cu magnitudinea de 6,1.

Bilanțul victimelor nu este unul final, pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.