Un nou cutremur major în peninsula rusă Kamceatka, la mai puțin de două săptămâni de la cel de 8,8

Un seism cu magnitudinea de 6 a avut loc duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea în care, în 30 iulie, se produsese un cutremur cu magnitudinea de 8,8, cel mai mare după 1952, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Cutremurul de sâmbătă s-a produs la 215 kilometri de capitala Kamceatka, la o adâncime de 33 de kilometri.

Serviciile de urgență sunt într-o alertă constantă după seismul din 30 iulie, în condițiile în care autoritățile au avertizat că pot să apară replici timp de cel puțin o lună.

Cutremurul din 30 iulie a provocat erupția simultană a șapte vulcani din peninsula rusă Kamceatka, o premieră în aproape 300 de ani. Vulcanii Bezimianni, Kambalni, Karimsky, Kliucevsky, Kraşeninikov, Mutnovski şi Avacinski nu mai fuseseră activi în același timp din 1737, când în regiune s-a produs și un cutremur.

După seism au fost emise alerte de tsunami în 13 țări: SUA, Japonia, Filipine, Rusia, Canada, Ecuador, Indonezia, Peru, Columbia, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu și China.

A fost avariată chiar și o bază de submarine nucleare din Orientul Îndepărtat Rus, conform imaginilor din satelit analizate de New York Times, potrivit Reuters.

FOTO: Sudok1 | Dreamstime.com