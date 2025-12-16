Un nou drum expres în Moldova: Costă 1 miliard de euro. Ce termen de finalizare are / Criteriul mai puțin obișnuit pentru constructori – VIDEO

O asociere de constructori din România și Bulgaria va proiecta și va construi o nouă șosea de mare viteză în România. Este vorba despre drumul expres Bacău – Piatra Neamț, o șosea care va avea punctul de plecare din Autostrada „Moldovei” A7 și va avea o lungime de circa 51 de kilometri.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că a atribuit unei asocieri româno-bulgare contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț.

Oferta Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski Patisha-Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a fost declarată câștigătoare cu o valoare de 5,17 miliarde lei (fără TVA), adică aproape 1 miliard de euro, iar contractul poate fi semnat dacă nu se depun contestații.

Drumul Expres va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei-A7, are o lungime de 51 kilometri, iar durata de realizare este de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 luni pentru execuție), garanția lucrărilor fiind de cinci ani.

Cu alte cuvinte, dacă va fi semnat contractul la început de 2026, proiectul ar putea fi gata la final de 2030.

Șomeri din Bacău și Neamț vor lucra la noul drum

„În criteriile de atribuire a fost prevăzută acordarea punctajului suplimentar pentru constructorul care angajează șomeri din județele Bacău și Neamț, studiul de fezabilitate estimând a fi necesară, în total, o forță de muncă de 1800 de persoane, pe toată durata lucrărilor”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Un astfel de criteriu nu este o uzanță în licitațiile lansate până acum de CNAIR pentru atribuirea execuției de drumuri de mare viteză.

Această condiție suplimentară, de a angaja persoane fără loc de muncă, a mai fost folosită de CNIR într-o singură situație: pentru drumul expres Focșani-Brăila.

Informații tehnice despre Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț:

Lungime: 51 km

30 structuri (poduri, pasaje, viaducte) cu o lungime totală de aprox. 16 kilometri. Din cele 30 de lucrări de artă, două structuri au peste 1.000 de metri, cel mai lung fiind viaductul de 1.072 metri la nodul rutier de conexiune cu Autostrada Moldovei A 7, secțiunea Bacău-Pașcani;

5 noduri rutiere : nod rutier tip ,,trompetă” – conexiune A7 la km 0, nod rutier Racova pentru conexiunea cu DN 15, nod rutier Podoleni, nod Săvinești și nod rutier Piatra Neamț;

Spațiu de servicii tip S3 (stânga-dreapta) și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Durata de proiectare: 12 luni

Durata de execuție: 36 de luni

Drumul Expres Bacau – Piatra Neamt / Sursă: CNIR

Ce drumuri expres sunt acum deschise în România și care sunt în construcție

Care sunt, în prezent, sectoarele de Drum Expres date în trafic în România:

DEx12 Craiova – Pitești – 121 km

DEx16 Autostrada A3 (Biharia) – DN1 Oradea Vest – 13 km

DEx4 A3 – Tureni – 4,96 km

Total: 139 km

Care sunt în prezent proiectele de Drum Expres aflate în proiectare și execuție în România:

DEx6 Galați – Brăila – 10,77 km

DEx Focșani – Brăila – 73,5 km

DEx16 Oradea – Arad (2 loturi din 3) – 74 km

DEx Oar – Satu Mare – 10,93 km

Total: 169 km

Despre drumuri expres și autostrăzi – care sunt asemănările și deosebirile, precum și diferențele de costuri, în materialul de mai jos.