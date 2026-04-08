Un nou drum expres în România: Costă 1,5 miliarde de euro și ajunge în zona cu cea mai scăzută densitate a populației din țară

Studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Brăila-Tulcea, o investiție estimată la opt miliarde de lei, a primit avizul Companiei Naționale de Investiții Rutiere. „O investiție care va asigura conectivitatea Podului peste Dunăre de la Brăila cu Tulcea și Delta Dunării”, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

După avizarea în Consiliul Tehnico-Economic al CNIR, Studiul de Fezabilitate va ajunge la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru aprobare. Ulterior, după avizarea Studiului de Fezabilitate urmează etapa proiectării tehnice și a execuției care va fi scoasă la licitație.

În mod uzual, după finalizarea licitației, un astfel de proiect poate avea o durată între 24 și 36 de luni pentru proiectare și execuție. Astfel, în cazul unei implementări accelerate și dacă există surse de finanțare asigurate, noul drum expres ar putea fi gata în cel mai bun caz abia după anul 2030.

,,Dobrogea Expres va pune în valoare Portul Tulcea și potențialul turistic al Deltei Dunării, prin conectivitatea cu Podul peste Dunăre de la Brăila, iar prin viitoarele drumuri de mare viteză vom asigura legătura cu Autostrada Moldovei sau cu alte obiective strategice, precum Portul Constanța. De asemenea, drumul de mare viteză va facilita conexiunea cu punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, în perspectiva realizării unui pod peste Dunăre în zona Isaccea”, anunță și CNIR.

62 de kilometri către inima județului Tulcea

Cu o lungime de 61,6 kilometri, Drumul Expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi) va trece prin județul Tulcea și va străbate localitățile Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu.

Conform statisticilor, județul Tulcea, deși este unul dintre cele mai mari județe ca suprafață, are cea mai scăzută densitate a populației din țară, cu aproximativ 24 locuitori pe kilometrul pătrat

Motivul este că mare parte din suprafața județului este ocupată de Rezervația Biosferei Delta Dunării, o zonă de mlaștini, canale și lacuri unde construcțiile sunt limitate, iar accesul este dificil.

Specificațiile tehnice pentru Drum Expres Brăila – Tulcea