Un nou drum expres va fi construit în România: „Someș Expres” intră direct la execuție și va ajunge până la granița cu Ungaria

Aproximativ 142 de milioane de lei va costa execuția unui nou drum expres în România, mai exact în vestul țării. Este un drum expres de circa 11 km, denumit „Someș Expres”, între Satu Mare și Oar, la granița cu Ungaria, unde se va racorda la drumul expres M49 din țara vecină. Contractul de execuție a fost semnat marți.

Contractul pentru construcția Drumului Expres Oar – Satu Mare, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria, a fost semnat marți de către CNAIR cu antreprenorul CONSTRUCȚII ERBAȘU pentru circa 720,48 milioane de lei.

Cotractul este de tip Fidic Roșu, adică proiectarea a fost deja realizată, iar constructorul va intra direct în etapa de execuție a lucrărilor pentru cei 10,83 km. Termenul de finalizare este de 24 de luni.

Drumul Expres Oar – Satu Mare este denumit și „Someș Expres”, va avea 2 benzi pe sens, o viteză de proiectare de 120 de km/h, iar pe traseu vor fi construite inclusiv:

două noduri rutiere,

două parcări,

un Centru de Întreținere și Control (CIC).

Noul drum expres va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și, în zona localității de frontieră Oar, se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

Începutul drumului expres se găsește pe șoseaua de centură a municipiului Satu Mare, o zonă de luncă, la nord de DN19, între podul peste Someș și nodul cu DN19, potrivit CNAIR.

În această zonă se va amenaja un nod de tip B, tip „trompeta”, care se va înscrie între bretelele nodului existent ce asigură schimbul de trafic între Varianta Ocolitoare Satu Mare – DN19 și podul Variantei Ocolitoare peste râul Someș.