Un nou instrument de AI poate prezice șansele de supraviețuire ale unui pacient cu cancer pe baza unei singure fotografii, susține un studiu

Medicii de la un sistem medical american au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială, capabil să estimeze șansele de supraviețuire ale unui pacient cu cancer pornind de la o singură fotografie a feței acestuia, relatează The Guardian.

Sistemul de AI a fost dezvoltat de experții de la Mass General Brigham, un sistem medical academic integrat, non-profit, din statul american Massachusetts, pentru a estima vârsta biologică și a prezice direct perspectivele de supraviețuire ale pacienților diagnosticați cu cancer.

Este una dintre cele mai cuprinzătoare demonstrații de până acum privind modul în care analiza prin AI a unui selfie ar putea contribui la evaluarea stării de sănătate a unui pacient și, eventual, să să ghideze îngrijirea medicală a acestuia.

Sistemul a fost antrenat pe baza datelor provenite din peste 40 de milioane de fotografii faciale, reprezentând o gamă largă de etnii și vârste. Detaliile acestei descoperiri au fost publicate luni în revista ştiinţifică The Lancet Digital Health.

Sistemul poate estima vârsta biologică a unei persoane – adică vârsta pe care pare s-o aibă, mai degrabă decât vârsta reală din buletin – și poate prezice șansele de supraviețuire ale pacienților cu cancer pe baza unei fotografii obișnuite a feței acestora, conform rezultatelor unui studiu care a analizat modelul.

Cum funcționează

Medicii au folosit tehnologia pentru a dezvolta două instrumente complementare. FAHR-FaceAge estimează vârsta biologică a pacientului şi prezice şansele de supravieţuire în cazul cancerului. FAHR-FaceSurvival prezice supravieţuirea direct dintr-un selfie, fără a deduce prognosticul pe baza vârstei biologice.

Deși FAHR-FaceAge și FAHR-FaceSurvival au fost derivate din același model, ele au captat informații diferite și complementare despre starea de sănătate a unui pacient.

De asemenea, fiecare algoritm s-a bazat pe părți distincte ale feței pentru a face predicții privind vârsta și riscul de mortalitate.

FAHR-FaceAge se concentrează pe ridurile care pornesc de la părțile laterale ale nasului și coboară până la colțurile gurii, pe zona frunții situată chiar deasupra ochilor și pe tâmple. FAHR-FaceSurvival, pe de altă parte, evaluează regiunea de sub ochi și din jurul punții nazale.

„FAHR-FaceSurvival duce domeniul recunoaşterii stării de sănătate pe baza trăsăturilor faciale cu ajutorul inteligenţei artificiale cu un pas mai departe, învăţând să estimeze riscul de deces direct din fotografiile faciale ale pacienţilor cu cancer”, a declarat Hugo Aerts, unul dintre autorii principali ai studiului.

„Din câte ştim, aceasta este prima demonstraţie că un model de inteligenţă artificială poate prezice direct supravieţuirea în cazul cancerului pornind de la o simplă fotografie”, a adăugat el.