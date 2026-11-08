Un nou mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea privind o posibilă incursiune de drone

Autorităţile au transmis, duminică după-amiază, un nou mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, la mai puţin de două ore de la o alertă similară pentru estul judeţului. Potrivit ISU Tulcea, Centrul Naţional Militar de Comandă a anunțat că a observat o ţintă aeriană ce se apropie de zona de nord a României. Oamenii au fost sfătuiţi să se adăpostească.

„În urmă cu puţin timp a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Mesajul a fost transmis după ce Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU cu privire la observarea unei ţinte aeriene ce se apropie de zona de nord a României”, au anunţat reprezentanţii ISU Tulcea, citați de News.ro.

Locuitorii din zona vizată de avertizare au fost sfătuiţi să se adăpostească:

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”.

Duminică, în jurul orei 14:00, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei.

Ulterior, ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.