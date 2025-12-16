Un nou newsletter săptămânal care te va ajuta să îți faci viața mai ușoară cu ajutorul tehnologiei

HotNews lansează miercuri Good Tech, un newsletter al jurnalistului Vlad Dumitrescu.

Good Tech este al treilea newsletter lansat în ultimele luni de HotNews. Primele au fost „Rațiunea, înapoi!” al ziaristului Gabriel Bejan (în fiecare marți) și „EconoMix” al jurnalistului Dan Popa (în fiecare joi).

Noul newsletter, Good Tech, va ajunge în inbox-ul abonaților în fiecare miercuri dimineață „cu tool-uri practice și informațiile cheie ca să navighezi lumea online mai productiv”, a explicat autorul său, Vlad Dumitrescu.

Dumitrescu, 32 de ani, are 10 ani de experiență în elaborarea de newslettere, jurnalistul scriind până acum la Decât o Revistă și la Panorama.

Newsletterul de tehnologie al HotNews, Good Tech, este realizat de jurnalistul Vlad Dumitrescu

Setări care te ajută pe telefon

„Sunt atent la ce se întâmplă în mediul online, atât în zona de cultură a internetului cât și în cea de tehnologie. O să îmi folosesc cunoștințele adunate petrecând prea mult timp prin toate colțurile internetului ca să te ajut să faci tehnologia să lucreze pentru tine”, s-a adresat Vlad Dumitrescu celor care vor să devină abonați ai newsletter-ului său.

„În prima ediție, de pildă, ca să vezi la ce setări ar trebui să te uiți pe telefon ca să îți recâștigi atenția, dar și să înțelegi cât de mult ne afectează cu adevărat smartphone-urile capacitatea de a ne concentra, abonează-te aici”, a spus ziaristul Vlad Dumitrescu.