Un nou parc în București. Unde vrea să-l amenajeze Primăria Sectorului 3

Un proiect de hotărâre privind realizarea Parcului Victor Brauner pe un teren de circa 4.000 de metri pătraţi situat la intersecţia bulevardului Theodor Pallady cu strada Victor Brauner a fost adoptat de Consiliul Local Sector 3 în şedinţa de miercuri, informează Agerpres.

„Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să întreprindă demersurile legale necesare în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public local ‘Parc Victor Brauner’ – spaţiu verde public de proximitate – situat la intersecţia Bd. Theodor Pallady cu str. Victor Brauner, Sector 3, prin dobândirea terenului aferent”, prevede actul normativ.

Potrivit referatului de aprobare al actului normativ, proiectul de hotărâre are ca obiect solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde demersurile prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes public local „Parc Victor Brauner”, pe terenul de aproximativ 4.000 de metri pătraţi situat la intersecţia bulevardului Theodor Pallady cu strada Victor Brauner, Sector 3, în apropierea staţiei de metrou Nicolae Teclu.

Un parc „de buzunar”

Prin dimensiune şi funcţie de proximitate în cadrul unui ansamblu rezidenţial obiectivul se încadrează în categoria legală a scuarului, potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, corespunzând totodată conceptului de urbanism contemporan de parc de buzunar (pocket park) – formă de infrastructură verde de proximitate, cu amprentă redusă şi impact comunitar ridicat.

Terenul vizat are o structură juridică neomogenă, fiind alcătuit din segmente cu regim de proprietate diferit. În consecinţă, dobândirea nu se poate realiza printr-un instrument juridic unic, ci diferenţiat: pentru segmentul aflat în domeniul statului, categoria „căi ferate”, prin trecerea din domeniul public al statului în cel public al Municipiului Bucureşti, potrivit articolului 292 din Codul administrativ, prin hotărâre a Guvenului; pentru segmentul/segmentele aflate în proprietate privată, inclusiv imobilul înscris în cartea funciară nr. 207721, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică ori prin dobândire pe cale amiabilă, în condiţiile legii.

Ulterior, terenul urmează a fi dat în administrarea Sectorului 3, în condiţiile legii. Proiectul are natura unei solicitări adresate autorităţii competente, nu a unui act translativ de proprietate.

La baza iniţiativei se află o petiţie înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti, formulată de un număr de 1.877 de locuitori ai cartierului Pallady, prin care se solicită amenajarea unui parc public pe terenul de aproximativ 4.000 de metri pătraţi de la intersecţia bulevardului Theodor Pallady cu strada Victor Brauner.

Cartierul a cunoscut „o dezvoltare rezidenţială accelerată”, cu aproximativ 100 de imobile de locuit şi circa 10.000 de locuitori, fără o investiţie proporţională în infrastructura verde, în zonă neexistând un parc sau spaţiu verde amenajat la o distanţă mai mică de 20 de minute de mers pe jos.