Un nou port în Dubai, coridoare feroviare în Arabia Saudită. Care sunt planurile monarhiilor din Golf pentru a ocoli blocada Strâmtorii Ormuz

Comerțul nu se oprește, găsește rute alternative. Strâmtoarea Ormuz este din nou blocată, deși, în realitate, fluxurile de trafic nu au fost niciodată reluate pe deplin. Între timp, s-au accelerat diverse proiecte care permit monarhiilor din Golf să ocolească acest obstacol, relatează marți ziarul italian Il Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România.

Cel mai recent astfel de proiect vizează Dubaiul. Potrivit Financial Times, DP World, gigantul logistic cu sediul în Dubai, a demarat discuțiile pentru dezvoltarea unui nou port la Fujairah și a unui nou terminal în cadrul facilității existente acolo. Acest demers ar oferi o alternativă la Jebel Ali, cel mai important port din Orientul Mijlociu, care, situat la vest de Ormuz, îşi vede operațiunile amenințate de tensiunile legate de această strâmtoare.

Porturi și căi ferate

Blocada strâmtorii a determinat totodată Arabia Saudită să valorifice infrastructura de pe coasta Mării Roșii și să revizuiască proiectul Neom, restrângând viziunea unui megalopolis futurist și punând un accent mai mare pe componenta portuară.

De asemenea, Riadul a inaugurat un coridor logistic și feroviar care permite transportul mărfurilor până la granița cu Iordania. Cu o lungime de 1.700 de kilometri, acest coridor utilizează liniile rețelei feroviare saudite, pornind din portul King Abdulaziz din Dammam; traseul traversează teritoriul saudit, trecând prin capitala Riad și se îndreaptă spre nord, către Al-Haditha, via nodul feroviar Al Zabirah. De acolo, transportul mărfurilor continuă pe cale rutieră.

Ca răspuns la noile riscuri generate de o eventuală blocare a Strâmtorii Ormuz, Arabia Saudită a decis să accelereze construcția căii ferate a Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC). Compania Saudi Arabia Railways a lansat licitații pentru proiectarea unor tronsoane cheie care vor conecta regatul cu Kuweitul, în nord, și cu Qatarul și Emiratele Arabe Unite, în sud, precum și pentru o linie secundară către Bahrain. Finalizarea proiectului e prevăzută pentru anul 2030.

Conducte de petrol vechi și noi

Pentru a asigura reluarea fluxurilor de petrol, monarhiile din Golf au început să utilizeze din nou anumite conducte existente. În mod notabil, Arabia Saudită ia în considerare extinderea conductei „Est-Vest” (East-West Pipeline), cu o lungime de 1.200 km, capabilă să transporte până la 7 milioane de barili de țiței pe zi către portul Yanbu de la Marea Roșie. Din Yanbu, petrolul poate fi expediat către Europa prin Canalul Suez, sau către Asia prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Între timp, conducta din Abu Dhabi face legătura între zăcămintele terestre Habshan din Abu Dhabi și Fujairah. Operată de ADNOC și inaugurată în 2012, această conductă de 360 ​​km are o capacitate de aproximativ 1,5 – 1,8 milioane de barili pe zi.

În cazul Irakului, principala rută de export din nord, care permite evitarea Strâmtorii Ormuz, pornește din Kirkuk și ajunge în portul turcesc Ceyhan, la Marea Mediterană, traversând Kurdistanul. După o perioadă de inactivitate de doi ani și jumătate, conducta a fost repusă în funcțiune în septembrie anul trecut, în urma unui acord provizoriu între Bagdad și Guvernul Regional al Kurdistanului.